Ataque a balazos en Maroñas: dispararon contra una casa desde un auto que luego apareció incendiado

Una casa fue atacada a balazos este miércoles sobre las 19:00 horas en las calles Costanera Maestra Aurelia Viera y Punta de Soto, en el barrio Maroñas de Montevideo. En la escena del crimen se encontraron 20 vainas calibre 9 mm y se reportó una gran cantidad de disparos.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, a pocas cuadras el lugar, en Ródano y Andrés Latorre, se encontró incendiado un auto marca Chery de color rojo y fue desde ese vehículo —que se encontraba requerido— que se efectuaron los disparos.

En el auto iban dos personas que portaban armas automáticas. Además, el vehículo utilizado por los criminales tenía impactos de bala.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, así como efectivos del Departamento de Delitos Contra la Persona del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Patrullero policial durante un operativo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Hombre de murió tras ser apuñalado durante una discusión

Un hombre apuñaló a otro tras una discusión que tuvo lugar el pasado martes en pleno Centro de Montevideo, en la intersección de Uruguay y Río Branco.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior, la víctima, de 39 años, fue internada en el Hospital Maciel y murió más tarde por la gravedad de las heridas.

Según informó el citado el medio en el lugar, la víctima caminaba por la calle Río Branco con una mujer, cuando al llegar a la esquina por Avenida Uruguay, dos personas que se encontraban por detrás de un carro de comida rápida lo estaban esperando. Es allí que ambos individuos comenzaron a forcejear con la víctima y se presume que el apuñalamiento se dio en el marco de esta disputa.

Cuchillo utilizado en el ataque. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Las dos personas que perpetraron el ataque fueron detenidas por la Policía.