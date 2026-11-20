La Policía de Montevideo investiga este viernes el asesinato de un hombre de 30 años en las inmediaciones de Camino La Cruz del Sur y 18 de Noviembre, en el barrio Capra.

En la noche del jueves, los efectivos policiales de la Seccional 18.ª tomaron conocimiento mediante un llamado al 911 sobre un hombre herido por arma de fuego en la calle.

Cuando un móvil llegó al lugar, el hermano de la víctima ya lo había trasladado en su vehículo hasta un centro de salud. Allí el personal médico constató el fallecimiento, informó la Jefatura departamental.

Camino La Cruz del Sur y 18 de Noviembre, en el barrio Capra. Imagen: Google Maps

Víctima fue asesinada mientras arreglaba una moto

La pareja del hombre relató a la Policía que el ataque sucedió mientras él arreglaba una moto en el frente de su casa. En ese momento, una persona se acercó a pie y disparó varias veces sin mediar palabra.

El hombre asesinado contaba con antecedentes penales, según verificó la Jefatura. Los efectivos policiales encontraron en la escena un casquillo de bala y tres proyectiles. El caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Policía.