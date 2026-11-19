Un hombre de 62 años falleció este jueves por la madrugada tras ser atropellado por una moto, informó la Jefatura de Maldonado a través de un comunicado.

El accidente de transito ocurrió este jueves entre la rotonda de Sodimac y la de La Candelaria. Una camioneta, conducida por el hombre de 62 años, chocó por razones que se investigan contra un vehículo, conducido por un joven de 25.

Cuando el conductor de la camioneta descendió del vehículo tras el choque fue embestido por una moto y falleció en el lugar a raíz del impacto. La joven de 22 años que manejaba la moto resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, en el que se le diagnosticó una "fractura expuesta" en la pierna derecha.

Por su parte el conductor del automóvil no fue herido durante el choque. En el lugar trabajó Policía Científica, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de 5.º Turno.

Choque fatal en ruta 8: un hombre murió por el impacto entre un auto y un camión de transporte forestal

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana del pasado miércoles en la ruta 8, a la altura del kilómetro 102, en el departamento de Lavalleja.

Según informó la Policía Caminera en su momento, el choque sucedió sobre las 5:50. "Por causas a determinar se produce un impacto frontolateral entre un automóvil y un camión (vacío) de transporte forestal", dice el parte policial difundido a los medios.

"Como resultado el conductor del auto, un hombre mayor de edad y único ocupante, fallece en el lugar", añadió el comunicado.

La ruta quedó parcialmente obstruida durante la jornada del miércoles y el tránsito liviano se canalizó por la ruta 8 vieja, una senda que quedó al costado de la nueva carretera. Pasadas algunas horas Caminera informó que el tránsito pesado ya podía volver a pasar por la zona.