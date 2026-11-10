Asesinan de varias puñaladas y disparos a un joven de 26 años en barrio Nuevo París

La Policía investiga este martes el asesinato de un joven de 26 años con arma blanca y arma de fuego en una zona del barrio Nuevo Paris -limítrofe con Belvedere- en Montevideo.

Según informó la Jefatura departamental, el hombre fue encontrado con vida por efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT), que fueron alertados por los disparos.

La víctima estaba tendida en el suelo de un pasaje cercano a la calle Emancipación, desde donde fue trasladado a un centro médico. Allí se le constataron varias puñaladas y heridas por disparos.

A pesar de recibir asistencia médica, el joven no sobrevivió a la gravedad de sus heridas. No contaba con antecedentes penales, indicaron fuentes policiales a El País.

Policía Científica trabajando en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

En la escena del crimen la Policía Científica encontró manchas de sangre, tres casquillos de bala y un cartucho calibre 9 mm.

También trabaja en el caso Investigaciones de la Zona Operacional IV y el Departamento de Homicidios de la Policía. La Fiscalía de Homicidios ordenó una autopsia al cuerpo.

Se rompe la racha del fin de semana

El hecho registrado en Nuevo París rompe con la racha de más de 48 horas sin homicidios. El Ministerio del Interior había señalado el lunes que esta baja en episodios violentos podría deberse al “exito” del operativo policial por la visita del papa León XIV.

Para eso fue fundamental la suspensión del otorgamiento de licencias anuales y extraordinarias entre el 1° y el 30 de noviembre, debido a la visita del papa y a la disputa de la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario, prevista para el 28 de noviembre.

Además, las licencias por enfermedad en la Policía fueron ínfimas durante el fin de semana. “No hubo ningún área desprovista”, destacó una fuente policial. Por otro lado, también destacaron una baja en los homicidios que se viene registrando —sostienen— desde septiembre.