Sindicato de docentes de Secundaria definió en qué liceos habrá paro de 24 horas este miércoles

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo, definió realizar un paro de 24 horas para este miércoles 4, ante "el incremento de las situaciones de violencia registradas en centros educativos y sus alrededores". Hasta el momento, los liceos donde ya se definió que habrá paro son el Liceo 26, ubicado en Jacinto Vera, y el 71, en Paso Molino.

El País pudo saber que en ambos centros educativos ocurrieron hechos de violencia en los últimos días. Durante la semana pasada en el Liceo 26, un grupo de jóvenes ajenas al establecimiento agredieron a una estudiante, una docente y un adscripto. Paralelamente, días atrás en el Liceo 71, un estudiante mantuvo una pelea con otro. Uno de ellos se cortó uno de sus brazos cuando golpeó una ventana al lanzar un golpe. El joven debió ser internado en un centro de tratamiento intensivo (CTI).

La presidenta de Ades Montevideo, Verónica Méndez, dijo a El País que este es el segundo paro en el año por hechos de violencia en centros educativos, luego de una paralización que tuvo lugar en marzo tras "un hecho grave" en el Liceo 24.

"Es un acumulado de hechos de violencia que cada vez preocupan más, lamentablemente son una constante", aseveró Méndez, que detalló que algunas de estas situaciones se dan dentro de los liceos, así como en el entorno de los centros educativos. Sostuvo además que muchas veces los conflictos "son generados por adultos", referentes de los menores, que ingresan a los liceos "con una actitud violenta".

Relató que muchas veces se agreden a los profesores, así como a los adscriptos y al personal de portería de los centros. "Hay un acumulado de situaciones de violencia que queremos ponerlas en la opinión pública para que sepan que no todas salen a la luz", denunció.

Manifestación de ADES. Foto: Archivo El País/ Leonardo Mainé.

Sindicato apuntó contra el Estado

El pasado domingo mediante un comunicado, el sindicato responsabilizó "al Estado y a las autoridades de la educación por el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio". Según planteó Ades, "la falta de recursos se traduce en la ausencia de equipos multidisciplinarios, porteros, adscritos y otros referentes institucionales, así como de redes capaces de abordar de forma integral las problemáticas que afectan a estudiantes y sus familias".

Ades también cuestionó la falta de respuestas ante las necesidades planteadas y las dificultades para aplicar los protocolos previstos frente a estas situaciones.

El comunicado concluye con un reclamo "por una educación que garantice el derecho a convivir en espacios libres de violencia y por una sociedad más justa y democrática".