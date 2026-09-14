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El País Información Educación

Se habilitó el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria: cómo tramitarlo

Este lunes 14 de setiembre de 2026 se abrieron las preinscripciones a través de la plataforma Guri Familia. Hay una opción para familias que no cuenten con los medios necesarios para realizarla.

El País
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14/09/2026, 17:25
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Educación inicial comenzó ayer con 74% de asistencia. Foto: Leonardo Mainé
Comienzo de clases en Jardin de Infantes 213 Enriqueta Compte y Rique.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) informó a través de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) que se habilitó este lunes 14 el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria en todas las escuelas del país.

Según detalla el comunicado, esta instancia está dirigida a niños de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

El período de preinscripciones permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de este año, en preparación para el próximo año lectivo.

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¿Cómo se realiza el trámite?

Las familias interesadas deberán completar el registro a través de la plataforma Guri Familia.

Se puede acceder allí desde la página web o a través de la App Guri Familia, que está disponible para dispositivos móviles en Google Play para Android (enlace) y en App Store desde IPhone (enlace).

También se puede escanear con el celular el código QR que aparece en el siguiente banner:

Período de preinscripciones digitales 2026 para Educación Inicial y 1° de Primaria
Período de preinscripciones digitales 2026 para Educación Inicial y 1° de Primaria.
Imagen: ANEP

En caso de que el adulto a cargo del menor no tenga una cuenta creada en la plataforma, puede registrarse en este enlace. Ahí, se le solicitará un número de documento (se acepta cédula de identidad, pasaporte o documento extranjero) y fecha de nacimiento. Luego, se deberá hacer clic en "Validar".

La Dgeip añade que las escuelas brindarán apoyo a aquellas familias que no cuenten con los medios necesarios para realizar la inscripción digital, asegurando que todos los niños puedan ser registrados en tiempo y forma a sus respectivos centros educativos.

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