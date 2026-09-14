Se habilitó el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria: cómo tramitarlo

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) informó a través de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) que se habilitó este lunes 14 el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria en todas las escuelas del país.

Según detalla el comunicado, esta instancia está dirigida a niños de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

El período de preinscripciones permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de este año, en preparación para el próximo año lectivo.

¿Cómo se realiza el trámite?

Las familias interesadas deberán completar el registro a través de la plataforma Guri Familia .

Se puede acceder allí desde la página web o a través de la App Guri Familia, que está disponible para dispositivos móviles en Google Play para Android (enlace) y en App Store desde IPhone (enlace).

También se puede escanear con el celular el código QR que aparece en el siguiente banner:

Período de preinscripciones digitales 2026 para Educación Inicial y 1° de Primaria. Imagen: ANEP

En caso de que el adulto a cargo del menor no tenga una cuenta creada en la plataforma, puede registrarse en este enlace. Ahí, se le solicitará un número de documento (se acepta cédula de identidad, pasaporte o documento extranjero) y fecha de nacimiento. Luego, se deberá hacer clic en "Validar".

La Dgeip añade que las escuelas brindarán apoyo a aquellas familias que no cuenten con los medios necesarios para realizar la inscripción digital, asegurando que todos los niños puedan ser registrados en tiempo y forma a sus respectivos centros educativos.