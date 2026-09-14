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OSE anuncia el tercer corte de agua en Montevideo para el martes 15 de setiembre de 2026

El nuevo corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 09:00 horas.

El País
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14/09/2026, 15:15
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Llenando vaso con agua de la canilla.
Llenando vaso con agua de la canilla.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 15 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia otro corte de agua en Montevideo para este martes 15 de setiembre de 2026

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Lezica, Arroyo Pantanoso, Mato Grosso y Garzón. De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras corresponde a esas calles, formando parte de los barrios montevideanos de Lezica y Colón.

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo martes 15 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo de duchero.
Agua corriendo de duchero.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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