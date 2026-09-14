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OSE anuncia otro corte de agua en Montevideo para este martes 15 de setiembre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución. Las obras comenzarán a las 09:00 según lo anunciado por el organismo.

El País
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14/09/2026, 13:23
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 15 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de sustitución de tuberías en la red de distribución ubicadas en las calles Yucutujá y Tacuarí, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 15 de setiembre de 2026

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Bvar. José Batlle y Ordoñez, Avda. de las Instrucciones, Cno. Edison y Cnel. Raíz.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Lavalleja. El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo martes 15 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo desde una ducha.
Agua corriendo desde una ducha.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 15 de setiembre de 2026

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