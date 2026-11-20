El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, se refirió este viernes en rueda de prensa a una denuncia de estudiantes de la Facultad de Enfermería sobre una situación de "hostigamiento", "acoso y amenazas" por parte de un compañero de clase.

La denuncia fue radicada tanto ante la Policía como a la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Udelar, confirmó. Según relataron los estudiantes a Subrayado (Canal 10), el denunciado suele enviar desde distintos números de celular reiterados mensajes violentos y fotos de sus partes íntimas sin consentimiento.

Al entrar en contacto con estudiantes de generaciones anteriores de la Facultad de Enfermería, los denunciantes constataron, según manifiestan, que las situaciones de acoso por parte de este compañero datan desde el año 2021.

Facultad de Enfermería. Foto: Udelar

Denuncia reciente

El rector comentó en declaraciones consignadas por Subrayado que la decana de la Facultad, Teresita Ghizzoni, le comunicó este jueves sobre la situación y le trasladó que "se está procediendo de acuerdo a los protocolos que tiene la universidad".

Y añadió: "La denuncia es bastante reciente, de hace pocas semanas. Muchas veces pasa que hay situaciones que la gente puede demorar en identificar o denunciar. Es algo que desde la universidad estamos tratando de que cambie".

El esfuerzo por detectar de forma temprana casos similares se acrecentó "a raíz del intento de femicidio de hace unos meses atrás en Facultad de Medicina", recordó. Por ello, sostuvo Cancela, la Udelar insta a que "lo antes posible se generen los espacios y la gente haga la denuncia o plantee la preocupación en los ámbitos formales".