Inumet actualizó sus alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes y severas para la mitad del país
El organismo meteorológico advirtió por precipitaciones abundantes, ocasional caída de granizo y rachas de viento muy fuertes en la zona norte y oeste del país.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este martes las alertas naranja y amarilla que había emitido más temprano por tormentas fuertes y puntualmente severas. La advertencia será actualizada a las 21:30 o ante cambios significativos.
Según detallaron desde el organismo meteorológico, el área bajo la alerta naranja será afectada "por tormentas fuertes y puntualmente severas".
"Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", subrayaron desde Inumet.
Localidades afectadas por la alerta naranja
Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
Paysandú: Todo el departamento.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Todo el departamento.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente , Las Flores y Moirones.
Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.
Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.
Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.
Colonia: Agraciada.
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