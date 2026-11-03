Inumet actualizó sus alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes y severas para la mitad del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este martes las alertas naranja y amarilla que había emitido más temprano por tormentas fuertes y puntualmente severas. La advertencia será actualizada a las 21:30 o ante cambios significativos.

Según detallaron desde el organismo meteorológico, el área bajo la alerta naranja será afectada "por tormentas fuertes y puntualmente severas".

"Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", subrayaron desde Inumet.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Alerta naranja de Inumet. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente , Las Flores y Moirones.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Colonia: Agraciada.