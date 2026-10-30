Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: sepa cuáles son los departamentos afectados
El organismo meteorológico advirtió sobre precipitaciones copiosas, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en varias localidades del territorio nacional.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para la zona oeste del país. En principio, la alerta se actualizará a las 16:00 horas o ante cambios significativos.
De acuerdo a un comunicado del organismo meteorológico, el área "será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes".
Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica", detalló Inumet.
Localidades afectadas
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.
Flores: Andresito.
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Salto:Campo de Todos, Cerro de Vera, Puntas de Valentín y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Arerungua, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Tambores.
Cómo estará el tiempo este fin de semana
La tendencia general para los próximos días mantiene condiciones de cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones, tormentas probables o aisladas, presencia de nieblas y neblinas, mejoras temporarias y rachas que en algunos casos alcanzan hasta 40 km/h.
¿Encontraste un error?