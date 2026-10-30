Así avanza la tormenta en Uruguay: una "nube cigarro" cubre el cielo de Montevideo

Tal y como marcaban los pronósticos para este viernes 30 de octubre, el día comenzó nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. En el cielo de Montevideo sobre media mañana ya se comenzó a observar una "nube cigarro" que oscureció la capital.

El meteorólogo Mario Bidegain publicó a través de su cuenta de X que un "frente frio está ingresando al este".

Frente frio ingresando al Este de #Montevideo el VIE30oct a 11:35 hora local, con tormentas y lluvias. pic.twitter.com/gzE6OLASOe — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 30, 2026

Este tipo de nubes, explicó Bidegain en otra oportunidad a El País, se trata de un "pasaje rápido de nubes de tormenta", también llamadas cumulonimbus y no son ajenas a lo que estamos habituados en Uruguay.

Cielo nublado en un día de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Día de tormenta de Montevideo Foto: Leonardo Mainé

¿Hasta cuándo durará la tormenta?

En diálogo con El País, el meteorólogo Mario Bidegain apuntó que “durante este fin de semana se mantiene la inestabilidad”.

Nube cigarro sobre Montevideo Foto: Darwin Borrelli

“Este viernes habrá lluvia y tormentas hasta última hora, con temperaturas que rondarán los 18°C. Hacia el mediodía del sábado habrá mejoras y las temperaturas máximas también subirán hasta los 22°C, aproximadamente. Para el domingo habrá una jornada soleada y despejada, con máximas de 25°C”, detalló.

Cielo nublado en un día de tormenta y lluvias en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

El meteorólogo Guillermo Ramis coincidió en que este viernes habrá tormentas en el sur del país, principalmente en “Costa de Oro, Maldonado y Rocha”. “El sábado de mañana tenemos chaparrones, el domingo a la tardecita y noche también y el lunes de mañana temprano”, apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).