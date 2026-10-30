El nuevo "drama" de Netflix: sus ingresos crecen, pero enganchar a la audiencia se volvió más difícil

Tras unos días convulsos, en los que Netflix despidió a 1.000 empleados y cesó a su director de contenido y a sus dos principales ejecutivos de cine, el servicio de streaming más grande del mundo demostró que lo que no cambia es su capacidad para ganar mucho dinero.

La compañía anunció el martes 20 que sus ingresos en el tercer trimestre crecieron un 12% interanual, alcanzando casi US$ 12.900 millones, el menor incremento porcentual trimestral en tres años. El beneficio neto aumentó un 44%, hasta casi US$ 3.700 millones.

Netflix indicó que prevé un crecimiento de los ingresos del 13% para este año, cifra que coincide aproximadamente con sus estimaciones previas.

La empresa reconoció la causa subyacente que causó la reciente controversia: la preocupación por el estancamiento del tiempo de atención en su servicio.

«Sabemos que existe preocupación entre los inversores por el crecimiento de nuestras horas de visualización», especialmente en Estados Unidos y Canadá, comunicó Netflix a los inversores en una carta. Los ingresos en esos países crecieron un 11% en el último trimestre, una cifra inferior al 17 % registrado un año antes.

«No es necesario un cambio fundamental en la estrategia», añadió Ted Sarandos, coCEO de Netflix, durante una conferencia telefónica con inversores tras el anuncio de los resultados. «Lo que sí necesitamos es una mejor ejecución en Estados Unidos».

Actualmente, a pesar de ser el servicio de streaming de pago más visto del mundo, con 325 millones de suscriptores, la empresa no está creciendo lo suficientemente rápido ni para sus altos ejecutivos ni para sus accionistas.

El tiempo que los espectadores pasan en la plataforma se ha estancado, a medida que YouTube se consolida como un competidor cada vez más fuerte. Netflix ha tenido dificultades para generar un flujo constante de nuevos éxitos que reemplacen series como Stranger Things y El juego del calamar. Series que regresaron, como Bronca, El agente nocturno y Avatar, perdieron una audiencia significativa en sus últimas temporadas, según Netflix.

Stranger Things. Foto: Cortesía de Netflix

Ninguna película estrenada este verano se convirtió en un éxito rotundo, a diferencia de verano pasado, cuando Las guerreras k-pop y Happy Gilmore 2 cautivaron al público. De hecho, la cinta de la compañía que tuvo mejor desempeño durante el trimestre fue La última casa, que generó 91 millones de visualizaciones, pero recibió reseñas muy negativas tanto de la crítica como del público.

«Netflix tiene un problema de interacción con los usuarios, y esa es una tendencia preocupante de cara al futuro», escribió Jesse Cohen, analista sénior de Investing.com. «Los usuarios se están decantando por TikTok y YouTube para captar la atención que antes tenía Netflix, y la revisión a la baja de las previsiones para todo el año es una admisión por parte de la dirección de que no ven una forma de recuperar el crecimiento con la trayectoria actual. Netflix necesita otro éxito en el ámbito del contenido».

Recambio de líderes

La reciente reorganización de Netflix sacudió Hollywood. Un día después de que la empresa anunciara el recorte del 6% de su plantilla, despidió a Bela Bajaria, quien se desempeñó como directora de contenido durante los últimos tres años y expandió Netflix más allá de las series y películas con guión, con la incursión en realities, eventos en vivo, deportes y podcasts de video.

Peter Rice, un ejecutivo de cine y televisión que trabajó 30 años en Fox antes de pasar a Disney, es su sustituto.

Una de las primeras decisiones de Rice será elegir al reemplazo de Dan Lin, responsable de la división cinematográfica, quien fue despedido este mes tras dos años y medio en la compañía. La propuesta de Lin de reducir los costos de producción y ser más selectivo con los proyectos de la plataforma generó una fuerte resistencia por parte del talento. Los directores Noah Baumbach y David Fincher finalizaron su relación con la empresa.

Según una carta que Lin envió a su equipo ante su partida, y que fue obtenida por The New York Times, el ejecutivo logró muchos de sus objetivos. «En los últimos dos años, las visualizaciones por título de nuestra programación cinematográfica han aumentado un 12% y las horas de visualización un 11%», escribió, y agregó que en la primera mitad de 2026, 10 de las 13 películas de Netflix fueron calificadas como «apreciadas» por los suscriptores.

Ted Sarandos, coCEO de Netflix.

Muchos en Hollywood se preguntan si Rice ampliará la incursión de Netflix en el estreno de películas en cines antes de su lanzamiento en la plataforma. Sarandos lleva años insistiendo en que la distribución en salas es «una idea anticuada» y que las cintas de Netflix están hechas para sus suscriptores.

La compañía confía en que sus próximas películas y series (ver aparte), junto con los cambios implementados por Rice, reviertan la tendencia de la interacción de los suscriptores con su oferta. Según Nielsen, Netflix representó el 7,8% del tiempo total de visualización de televisión en Estados Unidos en julio, lo que supone una caída de un punto porcentual con respecto al año anterior. La cuota de mercado de YouTube superó el 14%.

A pesar de toda la agitación, Netflix mantiene una audiencia fiel. Según un informe publicado por Antenna, Netflix tiene la tasa de cancelación más baja de todas las plataformas de streaming.

Filmes y series llegan a la pantalla Dan Lin deja tras de sí una sólida lista de estrenos, entre ellos Las nuevas desventuras de Cliff Booth, una especie de secuela de Érase una vez en Hollywood. Se proyectará en exclusiva durante dos semanas en IMAX este año, al igual que el drama bélico Mosquito Bowl. El año que viene llegarán Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago y la película animada Charlie y la fábrica de chocolate. Brad Pitt en una escena de "The adventures of Cliff Booth". Por su parte, la plataforma encargó directamente la serie The Corrections, una adaptación de la novela de Jonathan Franzen de 2001, con Meryl Streep como protagonista. Netflix también emitirá Rabbit, Rabbit, un thriller protagonizado por Adam Driver y Regina Hall, cuyo estreno está previsto para el próximo año. Y recientemente comenzó la producción de una adaptación de la novela de Dan Brown, El secreto de los secretos, que tendrá a Morgan Spector (La Edad Dorada) como protagonista.

Acciones en caída tras puja por Warner En los últimos meses, Netflix ha visto una disminución de su valoración bursátil. De hecho, las acciones de la compañía han estado en declive desde setiembre del año pasado, cuando anunció su intención de comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD) en una transacción valuada en casi US$ 83.000 millones. Incluso después de que Netflix se retirara de la puja, al no querer entrar en una guerra de ofertas con el eventual ganador, Paramount Skydance, el gigante de los medios propiedad del magnate David Ellison, las acciones continuaron estancadas. Su precio ha caído casi un 45% con respecto al año anterior.

Nicole Sperling

The New York Times