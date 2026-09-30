Atrevia Uruguay estrena country manager; Marina Barrientos asume en lugar de Verónica García Mansilla

Atrevia, consultora estratégica de origen español, de atracción, influencia, transformación y anticipación, anunció a Marina Barrientos como nueva Country Manager, en lugar de Verónica García Mansilla, fundadora de la agencia Nueva Comunicación, que Atrevia adquirió en 2023.

Barrientos es licenciada en Comunicación Narrativa y Periodística y tiene un máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Montevideo, y cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica, asuntos corporativos y gestión de la reputación, asesorando a organizaciones con alta exposición pública en Uruguay y América Latina.

En esos años, fue parte de empresas multinacionales, organismos públicos y diversos proyectos vinculados a innovación tecnológica, donde lideró estrategias de comunicación institucional, asuntos públicos y gestión de crisis. Entre sus tareas, asesoró a equipos directivos y coordinó proyectos regionales, con foco en alinear las narrativas corporativas con los objetivos de negocio.

En su trayectoria destaca su pasaje como jefa de Comunicación Institucional de Montecon, lead regional de Comunicación Digital de FactStory/AFP para Coca-Cola South Latin, Public Affairs & Communications. También fue parte del área de comunicación editorial del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Entre sus conocimientos, destaca su conocimiento de periodismo adquiridos durante sus años en diversos medios locales como cronista, columnista y editora.

“Este nuevo rol representa un desafío profesional que asumo con mucho entusiasmo. Uruguay tiene un importante potencial de crecimiento dentro del hub regional de Atrevia y mi objetivo es contribuir a ese desarrollo, poniendo al servicio de nuestros clientes la experiencia y el conocimiento global de la consultora. Queremos acompañar a las organizaciones en la gestión de su reputación y sus vínculos con sus públicos, con un servicio cercano, estratégico y atento a los desafíos de un entorno en permanente transformación”, señaló Marina Barrientos, Country Manager de Atrevia Uruguay.

Por su parte, Miguel Ángel López, vicepresidente de Atrevia para la región del Cono Sur, destacó:

“Uruguay representa una oportunidad para nosotros para asentar nuestro desarrollo en otros mercados adyacentes. La incorporación de una profesional del calibre de Marina Barrientos no solo potencia nuestras capacidades locales, sino que reafirma el compromiso de Atrevia por ofrecer consultoría del más alto nivel en la región, conectando las necesidades de negocio de nuestros clientes con entornos regulatorios y sociales cada vez más complejos".