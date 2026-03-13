Organización empresarial trae a Montevideo una "escuela" que busca fortalecer las compañías familiares de la región

En el mundo corporativo existe una creencia según la cual las terceras o cuartas generaciones destruyen las empresas familiares. Como en Latinoamérica un gran volumen de las compañías tienen esas raíces y varias están en su segunda o tercera generación, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentó un proyecto para evitar que ese dogma se convierta en realidad: la Escuela de Familia y la Universidad Next Generation.

La iniciativa, liderada por Núria Vilanova, presidenta de la organización y fundadora de Atrevia -consultora de comunicación presente en 15 países, incluido Uruguay-, busca que los dueños de las mayores empresas de la región compartan sus «secretos» de supervivencia. «Como Ceapi, tenemos tres objetivos: unir a los empresarios de Iberoamérica, apoyar la inversión en los países para recuperar la senda de crecimiento y lograr impacto social. Para apoyar la inversión, es muy importante que los países iberoamericanos tengan empresas fuertes y con capacidad de crecer e invertir. Y como un 90% son familiares, cuanto más las cuidemos, más fortalecemos el tejido de las empresas en Iberoamérica», argumentó.

De hecho, de las 400 firmas socias de Ceapi, 90% son familiares.

Vilanova explicó que esta iniciativa surge ahora porque es un «momento crucial», ya que en muchas de las grandes empresas de la región el liderazgo lo ejerce el fundador o la segunda generación. «Es en el paso de la segunda a la tercera generación y de la tercera a la cuarta donde más empresas familiares mueren. Por lo tanto, es un momento crucial para trabajar por su solidez», dijo.

La Escuela de Familia, que se presenta hoy en Montevideo, permite a los socios de Ceapi participar de forma exclusiva de ocho conferencias en el año -algunas presenciales y otras online- con casos prácticos de éxito de empresas familiares. Las instancias serán confidenciales -solo para los socios-, ya que el objetivo es que sean ámbitos prácticos.

«Crearemos un espacio de confidencialidad para que los participantes puedan exponer sus casos y pedir consejo. Serán momentos de aprendizaje, de ida y de vuelta, de compartir», señaló.

Núria Vilanova: "Crearemos un espacio de confidencialidad para que los participantes puedan exponer sus casos y pedir consejo. Serán momentos de aprendizaje, de ida y de vuelta, de compartir" Foto. Gentileza CEAPI

A modo de ejemplo, una de las instancias abordará la distinción entre la gestión de la empresa y la patrimonial porque, según Vilanova, muchos fracasos generacionales no ocurren en la operativa diaria, sino en el family office.

«Para ello tendremos los casos de la familia Lería y Paola Luksic, uno de los mayores family offices de Chile, donde el desafío es preparar a los hijos para que asuman la administración de la riqueza familiar», detalló.

En tanto, con la historia de la Cervecería Nacional de Guatemala se busca desafiar la lógica de empresa familiar. Allí ya está la sexta generación, que se mantiene independiente, y existen unos 1.200 accionistas, porque a cada hijo que nace se le entrega una acción, explicó Vilanova.

Por su parte, con Giannina Fasanelli, CEO del family office colombiano Simonizco, se analizarán casos de gestión temprana. En ese país algunas familias trabajan con los herederos a partir de los ocho años para introducirlos en el propósito de la firma, destacó Vilanova.

El Ceapi también creó la Universidad Next Generation para los hijos de los socios que tendrá su primera edición en junio en Sevilla (España) y la siguiente en octubre, aún con destino a confirmar. Esto se complementa con un programa de mentoría cruzada, donde un empresario socio hace de mentor del hijo de otro miembro.

Además, dentro del Congreso Anual de Ceapi -que se celebrará en Ciudad de México del 25 al 27 de mayo- se hará una jornada exclusiva de empresas familiares para hijos de socios y otra dedicada a mujeres en estas organizaciones, finalizó.