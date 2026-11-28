La alimentación y los controles veterinarios son importantes para la salud de los gatos, pero no son los únicos factores que determinan su bienestar.

El entorno en el que viven también influye en su comportamiento y estado emocional. Contar con espacios para explorar, trepar, esconderse y jugar permite que estos animales desarrollen conductas propias de su especie.

Así lo explicó Zazie Todd, doctora en Psicología y especialista en comportamiento animal, durante una entrevista con la American Animal Hospital Association (AAHA). Según señaló, algunas alteraciones de conducta están relacionadas con la falta de estímulos y de condiciones adecuadas dentro de las viviendas.

“Muchos problemas de comportamiento se deben simplemente a que la gente no les proporciona lo que necesitan”, afirmó Todd, autora del libro Purr: The Science of Making Your Cat Happy.

La especialista advierte que los gatos que viven exclusivamente en interiores tienen menos oportunidades de realizar actividades propias de su especie, como perseguir presas, explorar distintas superficies y buscar refugio. Por eso, considera importante adaptar los espacios domésticos para que puedan expresar esos comportamientos.

Foto: Pxhere.

Rascadores, lugares elevados y refugios: cómo adaptar la casa

Uno de los comportamientos naturales que Todd destaca es el rascado. Lejos de ser simplemente una conducta destructiva, se trata de una necesidad biológica de los felinos.

Para evitar que los gatos utilicen los muebles, recomienda colocar rascadores resistentes que les permitan estirar completamente el cuerpo. También sugiere distribuirlos en distintos sectores de la vivienda y ofrecer modelos con diferentes orientaciones, de acuerdo con las preferencias de cada animal.

Las repisas elevadas y los árboles para gatos son otras alternativas para enriquecer el ambiente. Estos elementos les permiten trepar y observar lo que sucede a su alrededor.

A su vez, las cajas y las cuevas pueden funcionar como espacios de refugio. Los gatos pueden recurrir a ellos cuando sienten miedo, atraviesan situaciones de estrés o simplemente necesitan descansar.

Juegos para estimular la inteligencia y el instinto de caza

La estimulación mental también ocupa un lugar importante en las recomendaciones de Todd. Una de las opciones que propone es utilizar varitas con juguetes que imiten los movimientos de una presa, para incentivar actividades como el acecho y la persecución.

Otra posibilidad es incorporar dispensadores de alimento y rompecabezas que inviten a los animales a investigar y encontrar su comida. Estas herramientas permiten sumar desafíos a la rutina cotidiana y mantenerlos activos.

La especialista también recomienda el entrenamiento mediante refuerzo positivo. Para favorecer el aprendizaje se pueden utilizar pequeñas recompensas, como trozos de pollo o atún, que ayudan a estimular determinadas conductas y facilitan la cooperación del animal en distintas situaciones.

Cómo reducir el estrés durante las visitas al veterinario

El entrenamiento también puede ser útil para disminuir el temor que algunos gatos experimentan durante los traslados y las consultas veterinarias.

Una de las estrategias consiste en acostumbrarlos a la transportadora antes de utilizarla para salir de casa. Para eso, Todd recomienda que el animal pueda reconocerla como un espacio seguro dentro de la vivienda y familiarizarse con ella de manera gradual.

De esta forma, el traslado puede resultar menos estresante y la transportadora deja de estar asociada exclusivamente con las visitas al veterinario.

Tecnología para hacer un seguimiento de la salud felina

Las herramientas tecnológicas también comienzan a incorporarse al cuidado de las mascotas. Entre las alternativas disponibles se encuentran las básculas digitales desarrolladas por empresas como Healthy Pet Connect, que se sincronizan con aplicaciones móviles y permiten registrar periódicamente el peso de los animales.

Según explicó el doctor Ken Lambrecht, integrante de la AAHA, estos registros pueden facilitar el seguimiento clínico y ayudar a identificar cambios vinculados con problemas de salud como la obesidad, la diabetes y la artritis.

Imagen: Commons.

Respetar la independencia y las necesidades de cada gato

No todas las experiencias que pueden compartirse con una mascota son adecuadas para cualquier felino. Algunos gatos pueden adaptarse a viajar en mochilas o acompañar a sus cuidadores en recorridos por espacios naturales, pero no necesariamente ocurre lo mismo con todos.

Todd subraya la importancia de respetar la autonomía de cada animal. Esto implica permitirle decidir cuándo quiere interactuar con las personas y cuándo prefiere retirarse a un lugar tranquilo.

El bienestar felino, según la especialista, requiere reconocer tanto sus necesidades biológicas como psicológicas, ofrecerles oportunidades para desarrollar sus comportamientos naturales y adaptar el entorno doméstico a las características de cada gato.

En base a La Nación / GDA.