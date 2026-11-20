Detectar las pulgas a tiempo es importante para evitar que provoquen irritación, lesiones en la piel o reacciones alérgicas en los perros. Además, estos parásitos pueden multiplicarse con rapidez: una pulga adulta es capaz de poner hasta 50 huevos por día, que luego pueden dispersarse por distintos rincones de la casa.

Para identificar su presencia no siempre es necesario contar con productos especializados. El veterinario George Melillo explicó al portal Great Pet Care una prueba sencilla que se puede realizar en casa con un peine y una servilleta de papel humedecida.

Aunque las pulgas adultas son insectos pequeños, de entre uno y tres milímetros, y pueden saltar hasta 30 centímetros, no siempre resulta fácil encontrarlas entre el pelo del animal. Por eso, una de las pistas más útiles son los residuos oscuros que dejan después de alimentarse.

Estas partículas, conocidas como excrementos de pulga, contienen sangre digerida. Al entrar en contacto con el agua, pueden disolverse y dejar una marca marrón rojiza, una característica que permite diferenciarlas de la tierra o el polvo. Para hacer la prueba se necesitan cuatro pasos:



Peinar al perro: pasar suavemente un peine de púas finas o antipulgas sobre el pelaje seco, con especial atención al lomo y la base de la cola. Buscar pequeños puntos negros: revisar el pelo y las púas del peine para identificar partículas oscuras parecidas a granos de pimienta. Colocar los residuos sobre papel: transferir las motas a una servilleta o pañuelo blanco previamente humedecido. Observar el resultado: esperar unos segundos y comprobar si las partículas dejan una mancha marrón rojiza.

Perro con expresión triste bajo una manta. Foto: Freepik.

La prueba casera no es la única manera de sospechar una infestación. También hay que prestar atención a los cambios en el comportamiento y el aspecto de la piel del animal. Entre las señales más habituales se encuentran:



Rascado persistente: el perro se rasca más de lo habitual, se lame de manera insistente o se mordisquea determinadas partes del cuerpo. Melillo advierte que algunos animales son especialmente sensibles a las picaduras , por lo que incluso una o dos pulgas pueden causarles una picazón intensa.

, por lo que incluso una o dos pulgas pueden causarles una picazón intensa. Alteraciones en la piel: pueden aparecer enrojecimiento, descamación, costras, pequeños bultos o zonas con pérdida de pelo, en algunos casos como consecuencia de una dermatitis alérgica.

Residuos en zonas específicas: conviene revisar el cuello, detrás de las orejas, el abdomen, la zona lumbar, la base de la cola y la parte interna de los muslos, donde la piel es más fina y cálida.

La presencia de pulgas también puede advertirse en el ambiente. Sus huevos son blancos, ovalados y miden menos de medio milímetro. Como no quedan adheridos al pelo, pueden caer sobre las camas, mantas y alfombras del hogar. Allí eclosionan y dan lugar a larvas pequeñas, similares a gusanos blancos, que suelen esconderse en lugares oscuros.

Ante la sospecha o confirmación de una infestación, lo indicado es consultar con un veterinario para determinar el tratamiento antiparasitario más adecuado. Según el caso, puede recomendar sprays, pipetas, collares o champús específicos. El cepillado diario con un peine antipulgas también puede formar parte del abordaje.

Pero el tratamiento no debe limitarse al animal. Como los huevos y las larvas se desarrollan en el entorno, también es necesario limpiar los espacios donde descansa y pasa tiempo el perro. Esto incluye lavar sus mantas y camas con agua muy caliente y aspirar en profundidad alfombras y sofás.

"Si solo tratás al perro, sin tratar la casa, es poco probable que alguna vez resuelvas el problema de las pulgas", advirtió Melillo. La limpieza del hogar, junto con el tratamiento indicado por el profesional, es fundamental para controlar la infestación y evitar que vuelva a aparecer.

Con base en El Tiempo/GDA