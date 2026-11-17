Después de un día lleno de obligaciones, ruido y pantallas, llegar a casa y sentir que por fin podemos aflojar puede cambiar el ánimo. A veces alcanza con ponerse ropa cómoda, preparar algo caliente y sentarse en el sillón sin mirar el reloj. Esa búsqueda de comodidad y tranquilidad tiene nombre propio en las redes sociales: cozymaxxing, una tendencia que propone llevar al máximo la sensación de bienestar en el hogar.

El término combina la palabra inglesa cozy —acogedor o confortable— con el sufijo maxxing, utilizado en internet para referirse a la idea de optimizar o maximizar algo. En este caso, se trata de crear un entorno que invite a descansar, desconectarse de las preocupaciones y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. La tendencia ganó visibilidad en plataformas como TikTok durante 2025, donde abundan imágenes de habitaciones con iluminación tenue, mantas, velas, libros y tazas humeantes.

Aunque se presenta como una moda de decoración, el cozymaxxing va más allá de lo estético. La propuesta consiste en prestar atención a cómo nos sentimos en los espacios que habitamos y hacer pequeños cambios para que la casa funcione como un lugar de descanso y recuperación. No exige tener una vivienda grande ni reproducir los ambientes que aparecen en las fotografías de las redes: la idea es identificar qué elementos nos hacen sentir cómodos y darles un lugar en nuestra vida cotidiana.

Ahora bien, ¿qué beneficios tiene? El entorno influye en nuestra experiencia diaria. Un espacio ruidoso, desordenado o con una iluminación incómoda puede dificultar el descanso, mientras que ciertas condiciones ambientales pueden favorecer la sensación de calma. Por eso, preparar un rincón agradable o establecer un pequeño ritual al llegar a casa puede ayudar a marcar una transición entre las obligaciones del día y el tiempo personal.

Entre los beneficios que se asocian a esta tendencia está la posibilidad de reducir el estrés cotidiano. Los ambientes confortables y las actividades placenteras pueden facilitar que bajemos el ritmo y dejemos de estar pendientes de las demandas externas. También pueden favorecer una rutina nocturna más relajada, especialmente si se acompañan de hábitos que preparen el cuerpo para dormir, como disminuir la exposición a las pantallas y mantener horarios regulares.

Mujer ordena su casa. Foto: Freepik.

Otro aspecto es el vínculo emocional con el hogar. Rodearnos de objetos significativos, fotografías, libros o recuerdos puede generar una sensación de familiaridad y pertenencia. Y no tiene por qué ser una experiencia solitaria: compartir una comida, mirar una película o conversar con alguien querido en un ambiente agradable también puede fortalecer los vínculos.

De todos modos, conviene poner las promesas en perspectiva. El cozymaxxing es una tendencia de autocuidado, no un tratamiento para la ansiedad, el insomnio ni otros problemas de salud. Sus beneficios dependen de las preferencias y circunstancias de cada persona, y no hay evidencia de que decorar una habitación de determinada manera garantice una mejora de la salud mental.

Cómo convertir la casa en un refugio

No hace falta renovar los muebles ni comprar accesorios para empezar. Muchas veces, pequeños cambios en la iluminación, los sonidos y la disposición de los objetos pueden modificar cómo se siente un ambiente.



Elegir una iluminación más amable. En lugar de depender únicamente de la luz fuerte del techo, se pueden incorporar lámparas de mesa o de pie con luz cálida. Sumar texturas que inviten al descanso. Una manta, almohadones, una alfombra o ropa de cama agradable al tacto pueden aportar comodidad. Crear un rincón propio. Puede ser un sillón junto a una ventana, una silla con una lámpara para leer o un pequeño espacio para escuchar música. Incorporar elementos personales. Fotografías, recuerdos de viajes, libros, obras de arte u objetos heredados pueden hacer que el espacio se sienta propio. Prestar atención a los sonidos. Música tranquila, sonidos de la naturaleza o simplemente un rato de silencio pueden ayudar a crear una atmósfera más agradable. Aprovechar los aromas, si resultan agradables. Ventilar los ambientes, cocinar algo rico o utilizar una fragancia suave son alternativas para sumar una dimensión sensorial. Incorporar naturaleza. Tener plantas, flores o una vista hacia el exterior puede hacer que un espacio resulte más agradable. Si no hay lugar para macetas, abrir las ventanas y aprovechar la luz natural también es una buena opción. Crear pequeños rituales de transición. Cambiarse de ropa al llegar, preparar una infusión, leer unas páginas o dejar el celular a un lado durante un rato son gestos simples que ayudan a señalar el final de la jornada laboral y el comienzo del tiempo de descanso.

Plantas en la oficina. Foto: Freepik.

Como ocurre con muchas tendencias que nacen o se popularizan en redes sociales, el cozymaxxing también puede tener una cara menos amable: la de transformar el descanso en un nuevo proyecto de optimización. Las imágenes que circulan en internet suelen mostrar ambientes cuidadosamente preparados, pero la vida cotidiana es otra cosa. Una casa habitada tiene objetos fuera de lugar, tareas pendientes, ropa para doblar y espacios que no siempre están impecables. Nada de eso impide que sea un lugar de bienestar.

La clave está en no confundir comodidad con perfección. El autocuidado debería aliviar, no sumar presión. Si mejorar el hogar implica endeudarse, compararse con otras personas o sentir que nunca está lo suficientemente lindo, quizás sea momento de revisar el propósito. A veces, el refugio está en algo más sencillo: llegar, cerrar la puerta, ponerse cómodos y tener permiso para no hacer nada por un rato.