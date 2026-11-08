Dos rituales del feng shui para renovar la energía del hogar y comenzar mejor cada semana

El fin de semana es el momento ideal para desconectar de la rutina y recuperar las fuerzas que fuimos perdiendo durante los días anteriores, entre el ir y venir, los horarios que debemos cumplir y los compromisos que, a esta altura del año, cada vez se acumulan más. ¿Pero no te pasa que esperás con mucha ansiedad la llegada del viernes y, cuando menos lo pensás, el fin de semana ya terminó y todo vuelve a empezar? ¡Es otro lunes más!

Físicamente podemos descansar y, mentalmente, también podemos hacerlo si logramos desconectar de todo durante esos días. Sin embargo, si no cuidamos nuestra energía vital, vamos a seguir sintiendo que nada de lo que hicimos fue suficiente. Por eso, te invito a realizar un pequeño ritual o rutina el viernes y otro el domingo, para volver a comenzar la semana con toda la energía a tu favor.

Activar el descanso

Es muy importante que el viernes, al atardecer o por la noche, cuando termines con las rutinas de la semana, llegues a casa y actives la energía del descanso, la introspección, la lentitud y la desconexión. ¿Cómo hacerlo? A través de sencillos movimientos en tus espacios, porque son esos espacios los que reflejan tu estado interior.

El viernes por la noche vamos a abrir las ventanas durante unos minutos. En este caso, no importa que el sol ya no esté presente: vamos a dejar correr esa brisa que ayudará a limpiar lo acumulado durante los días anteriores. Después, vamos a recorrer la vivienda de manera dinámica, sin detenernos a limpiar todo, pero recogiendo aquello que se encuentre fuera de lugar.

Para acompañar este recorrido, podemos elegir un sonido o una música de nuestro agrado y realizarlo en cualquier sentido. Una vez terminado, colocá un aroma en el lugar donde vayas a tomarte cinco minutos para sentarte, respirar conscientemente tres veces y comenzar tu tiempo de descanso.

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Estos pasos te ayudarán a despertar el sábado con un refugio que estará esperándote, armonizado y equilibrado, para que puedas disfrutar de tus días libres, tengas las actividades que tengas, dentro o fuera de tu hogar.

Renovar la energía

Una vez transcurrido el fin de semana, también es importante volver a activar, el domingo por la noche, la energía de la acción, la producción, el trabajo y la prosperidad en tu vivienda. De esta manera, la nueva semana que comienza podrá ser beneficiosa para todos los integrantes del hogar.

El domingo por la noche debemos abrir durante unos minutos la puerta principal de la vivienda o el apartamento y dejarla así ese tiempo. También es importante despejar la entrada y ordenar los zapatos, si es que los tenemos ubicados en esa zona. Luego, debemos hacer un recorrido rápido por los lugares de la vivienda que utilizamos durante el fin de semana y despejar las zonas que hayan quedado desordenadas.

Armonía en un living gracias al Feng Shui

Mientras hacemos ese recorrido, es importante observar qué zonas específicas se han desordenado más. Esto puede hablar mucho de aquello que necesitamos soltar o trabajar en nuestro interior. Conocer esta información a través de un estudio del mapa energético de nuestros hogares resulta beneficioso para tomar acciones reparadoras y seguir avanzando en esas áreas de nuestra vida.

Este momento del domingo por la noche también es ideal para encender una vela, prender un incienso en los lugares donde más utilizamos la vivienda, colocar un aroma nuevo y cambiar el agua de los floreros o de las plantas que tengamos. Otra propuesta es escribir una frase y dejarla junto a la puerta de entrada, para que nos esté esperando y nos acompañe al comenzar nuevamente la semana, con la energía renovada, el lunes siguiente.

¡Disfrutá de tu descanso de manera consciente!