Feng Shui: dónde colocar un recipiente con lentejas en noviembre para simbolizar la abundancia

Las lentejas no solo tienen un lugar en la cocina. En algunas tradiciones populares también se las relaciona con la abundancia, el crecimiento y la prosperidad económica.

Desde la perspectiva del Feng Shui, existe un ritual que propone colocar un recipiente con estas semillas en un sector específico de la vivienda durante noviembre, como símbolo de la multiplicación de los recursos y la buena fortuna.

La elección de las lentejas tiene un significado simbólico: sus pequeñas semillas representan la posibilidad de crecimiento y la multiplicación. Por tratarse, además, de un alimento básico y fácil de conservar, también se las vincula con la seguridad alimentaria y la estabilidad del hogar. Esta práctica no garantiza resultados económicos, sino que busca expresar intenciones relacionadas con el bienestar y la organización financiera.

Dónde colocar las lentejas según el Feng Shui

De acuerdo con esta tradición, el lugar recomendado es el sector sudeste de la vivienda, una zona que dentro del mapa Bagua se asocia con la riqueza y la prosperidad.

Para identificarlo se puede utilizar una brújula y revisar la distribución de los ambientes. Una vez localizado, el recipiente puede colocarse sobre una repisa, una mesa auxiliar o un aparador.

Otra posibilidad es ubicarlo en la cocina o el comedor, espacios relacionados simbólicamente con la alimentación y el sustento. En cualquiera de los casos, la recomendación es mantener el entorno limpio, ordenado y despejado.

Cómo preparar el ritual de las lentejas

La práctica es sencilla y requiere pocos elementos.

Estos son los pasos que propone el Feng Shui:

Elegir un recipiente: puede ser de vidrio, cerámica u otro material que combine con la decoración del hogar. Agregar las lentejas: deben estar crudas y secas. Se recomienda llenar el recipiente hasta la mitad o un poco más. Incorporar una moneda: este paso es opcional y representa simbólicamente el ahorro y la estabilidad económica. Ubicar el recipiente: colocarlo en el sector sudeste de la vivienda o en un espacio ordenado de la cocina. Establecer una intención: pensar en objetivos vinculados con el ahorro, la estabilidad financiera o los proyectos laborales.

Según esta práctica, no hay un día ni una hora específicos de noviembre para realizar el ritual. Lo que importa es la intención con la que se prepara y se ubica el recipiente.

Lentejas. Foto: Flickr

Por qué las lentejas se asocian con la prosperidad

La relación entre las lentejas y la abundancia aparece en distintas tradiciones populares. Su forma y cantidad de pequeñas semillas se interpretan como símbolos de multiplicación, crecimiento y aumento de los recursos.

También se las vincula con la seguridad del hogar por ser un alimento básico y de fácil conservación. Por ese motivo, algunas costumbres las incorporan a rituales de buena fortuna, especialmente al comienzo de un nuevo mes o de una etapa, como una manera de expresar deseos de bienestar y estabilidad económica.

Más allá de las creencias, el ritual propone utilizar un elemento cotidiano para representar deseos y objetivos relacionados con la prosperidad.

En base a El Tiempo/GDA