Feng Shui en noviembre: dónde ubicar el vaso con agua y sal para atraer prosperidad este mes

El undécimo mes del año trae consigo la necesidad de renovar los espacios que habitamos. Diversas interpretaciones del Feng Shui proponen para esta época un ritual simbólico que combina agua y sal con el fin de atraer estabilidad económica, bienestar familiar y nuevas oportunidades laborales de cara al cierre del ciclo anual.

Esta práctica se fundamenta en el profundo simbolismo de la purificación y la fluidez. Su objetivo principal es limpiar las energías acumuladas en la vivienda y marcar el puntapié inicial para recibir un nuevo flujo de prosperidad en el hogar.

El sector clave: ¿dónde ubicar el recipiente?

Según las directrices de esta disciplina oriental, el sector sureste de la propiedad se posiciona como el lugar más idóneo para colocar el vaso. Esta zona guarda una conexión directa con la riqueza y el crecimiento material dentro del mapa energético tradicional conocido como Bagua.

Para dar con la ubicación exacta, los especialistas sugieren valerse de una brújula o bien de una aplicación móvil con la misma función. El recipiente debe reposar sobre una superficie firme, limpia y despejada, como una pequeña repisa o un mueble donde permanezca totalmente estable y sin riesgos de caídas.

Mujer poniendo un vaso de agua con sal Imagen creada por Chat GPT

Alternativas de ubicación y precauciones

En caso de no poder utilizar el sector sureste, la tradición contempla otras locaciones estratégicas dentro de la casa. Entre ellas destaca la cercanía a la puerta principal de ingreso, considerada el punto por donde penetra la energía del entorno, o bien en espacios de estudio y trabajo como un recordatorio visual de las metas trazadas.

Sin embargo, los expertos advierten sobre ciertos sitios que se deben evitar por motivos prácticos y de seguridad. Desaconsejan por completo dejar el vaso en zonas de alto tránsito, directamente en el suelo para prevenir accidentes, en la cocina cerca de fuentes de calor que aceleren la evaporación, y en los baños debido a la constante humedad y las variaciones térmicas.

Vaso de agua con sal Imagen creada por Chat GPT

Preparación y mantenimiento de la mezcla

El procedimiento requiere seguir ciertos pasos específicos para asegurar el correcto funcionamiento simbólico de la práctica. En primer lugar, se debe seleccionar un vaso de vidrio que sea totalmente limpio y transparente, sin inscripciones ni colores que alteren su pureza visual.

A continuación, se deposita una cantidad considerable de sal gruesa en la base del recipiente y se procede a añadir agua, cuidando de no llenar el vaso por completo. Por último, la mezcla exige una revisión constante y se aconseja su recambio cada una o dos semanas, o de forma anticipada si se evapora por completo o acumula residuos.

En base a El Tiempo/GDA