¿Tenés una bolsa llena de más bolsas en la cocina? Qué hay detrás de este hábito, según la psicología

En muchas casas hay un rincón destinado a guardar bolsas: una bolsa más grande, generalmente escondida en un mueble de la cocina o detrás de una puerta, que contiene otras más pequeñas. Aunque parece un simple recurso doméstico para ahorrar espacio, esta práctica puede tener distintas explicaciones relacionadas con la forma en que las personas organizan su vida cotidiana.

Desde la psicología, el hábito puede asociarse con tres aspectos: la búsqueda de orden, el aprovechamiento de los recursos y la sensación de control sobre el entorno. Sin embargo, no existe una interpretación única ni es posible deducir la personalidad de alguien a partir de esta costumbre.

Una de las explicaciones más sencillas es la practicidad. Reunir todas las bolsas en un mismo sitio permite encontrarlas con facilidad cuando hacen falta y evita que queden desperdigadas por distintos espacios de la vivienda.

También puede reflejar una preferencia por conservar objetos que todavía tienen utilidad. En lugar de tirar una bolsa después de usarla, algunas personas optan por guardarla para reutilizarla en futuras compras, transportar pertenencias o colocar residuos.

Esta conducta puede estar relacionada con una actitud de aprovechamiento de los recursos. La idea de que algo todavía puede servir en otra ocasión lleva a conservarlo, incluso cuando no se necesita de inmediato.

Mujer carga con un puñado de bolsas. Foto: Canva

El entorno familiar también influye en la incorporación de este tipo de hábitos. Las prácticas que se observan durante la infancia pueden mantenerse en la adultez, sobre todo cuando están asociadas con el ahorro, la reutilización y el cuidado de los objetos.

Otra posible explicación está vinculada con la necesidad de mantener cierto orden en los espacios cotidianos. Saber dónde están las cosas y tenerlas disponibles cuando se necesitan puede facilitar las tareas domésticas y reducir pequeñas molestias asociadas con el desorden.

En ese sentido, guardar las bolsas dentro de otra no solo permite aprovechar mejor el espacio, sino que también puede generar la sensación de que una parte del hogar está organizada y bajo control. Lejos de revelar por sí sola un rasgo específico de la personalidad, puede entenderse como una forma cotidiana de administrar los recursos y organizar el espacio doméstico.

Con base en La Nación/GDA