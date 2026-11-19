Una mudanza implica mucho más que trasladar muebles y pertenencias. Para perros y gatos también supone abandonar un territorio conocido, enfrentarse a nuevos olores y sonidos y adaptarse a espacios desconocidos. Las cajas, el movimiento de personas y las modificaciones en los horarios habituales pueden generarles estrés y aumentar el riesgo de escapes o accidentes.

Por eso, preparar a los animales con anticipación es una de las claves para que el cambio resulte menos difícil. Según recomendaciones de veterinarios y especialistas en comportamiento animal divulgadas por Infobae, hay medidas que pueden ayudar a reducir la incertidumbre y facilitar la adaptación durante los primeros días en el nuevo hogar.

Uno de los primeros pasos es familiarizar a las mascotas con los elementos que se utilizarán durante el traslado, especialmente con las transportadoras. Si solo aparecen el día de la mudanza, pueden convertirse en una fuente adicional de estrés.

Entre las recomendaciones se encuentran:



Acostumbrarlas a la transportadora: dejarla abierta en un lugar habitual de la casa e incorporar mantas u objetos familiares para que puedan reconocerla como un espacio seguro.

Conservar sus pertenencias: trasladar sus camas, juguetes y otros elementos que mantengan olores conocidos.

Mantener las rutinas: procurar respetar los horarios de alimentación, descanso y paseos, evitando cambios bruscos en la medida de lo posible.

Preparar la nueva vivienda: revisar puertas, ventanas y balcones, además de identificar posibles lugares por los que los animales puedan escapar.

La familiaridad con sus objetos y la continuidad de sus hábitos pueden ayudar a que el proceso resulte menos desconcertante.

Imagen: Commons.

Los gatos suelen ser especialmente sensibles a los cambios en su territorio. Por eso, una de las recomendaciones es evitar que permanezcan en medio del movimiento de muebles y cajas. Lo ideal es mantenerlos en una habitación cerrada y segura durante la mudanza, con sus pertenencias habituales, y trasladarlos al nuevo domicilio una vez que el movimiento principal haya terminado y los muebles estén ubicados.

Para los primeros días, se aconseja:



Transportarlos en un guacal o transportadora con la que estén familiarizados.

Permitirles explorar la vivienda progresivamente, sin obligarlos a recorrer todos los ambientes.

Mantener protegidas las puertas, ventanas y balcones para prevenir escapes.

Evitar que salgan al exterior durante los primeros 15 días, mientras reconocen el nuevo territorio.

Es posible que al llegar el gato busque esconderse o permanezca apartado durante un tiempo. Esta reacción puede formar parte de su adaptación al entorno. Lo importante es ofrecerle un espacio tranquilo y permitirle acercarse a los distintos ambientes a su propio ritmo.

Gato con sobrepeso. Foto: Freepik.

En el caso de los perros, el acompañamiento de sus cuidadores y la continuidad de las actividades cotidianas son fundamentales para ayudarlos a familiarizarse con el nuevo hogar.

Los especialistas recomiendan mantener los horarios habituales de alimentación y paseo, acompañarlos durante los primeros recorridos por la vivienda y utilizar collar y correa en los desplazamientos. También puede ser útil repetir los mismos trayectos por el barrio para que reconozcan progresivamente los olores y espacios de la zona.

La posibilidad de recurrir a medicamentos para controlar el estrés durante una mudanza debe evaluarse con un veterinario. Los especialistas desaconsejan administrar tranquilizantes u otros fármacos por cuenta propia, ya que la necesidad de medicación, el producto y la dosis dependen de las características de cada animal.

Una vez instalados, también es importante observar su comportamiento. Si aparecen cambios inusuales o dificultades persistentes para adaptarse, lo recomendable es consultar con un profesional.

Con base en El Tiempo/GDA