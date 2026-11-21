Quienes conviven con perros suelen atribuirles emociones, intenciones y necesidades a partir de su propia experiencia humana. Sin embargo, esa mirada puede dar lugar a malentendidos y expectativas que el animal no está en condiciones de cumplir. Así lo planteó Borja Capponi, adiestrador canino con cerca de 30 años de experiencia en comportamiento y educación animal, durante una charla en la Asociación Protectora de Animales de Burgos, España.

Su planteo apunta a revisar la forma en que las personas se relacionan con sus mascotas. En lugar de esperar que el perro se comporte como un niño o interpretar sus gestos desde parámetros humanos, propone reconocer sus necesidades y comunicarse mediante señales que pueda comprender.

Para Capponi, equiparar a un perro con un hijo puede llevar a confundir lo que necesita una persona con aquello que requiere un animal. La convivencia, sostiene, mejora cuando el dueño deja de proyectar sus propias expectativas y presta atención a las señales que el perro expresa a través de su cuerpo y su comportamiento.

"Ellos mismos nos enseñan a tratarlos, nos piden que les dejemos ser perros", afirma el adiestrador. La observación, desde esta perspectiva, permite reconocer cómo responde el animal a distintas situaciones y ajustar el trato en consecuencia.

Capponi también plantea que el vínculo debe construirse a partir de una comunicación que el perro pueda entender. En ese marco, propone que el dueño asuma un papel de liderazgo dentro de la convivencia, una mirada que forma parte de su propio enfoque de educación canina.

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Otro de los puntos que destaca es la necesidad de ofrecerles actividad y tareas. Para el adiestrador, los perros necesitan mantenerse ocupados y no alcanza con reservar un momento del día para jugar con ellos. También considera importante sostener la educación de manera constante, sin abandonar las pautas de convivencia.

Los paseos, por ejemplo, pueden incluir oportunidades para olfatear y explorar el entorno, actividades que forman parte de la experiencia cotidiana del animal. La propuesta de Capponi es que los responsables de su cuidado tengan en cuenta esas necesidades y no reduzcan el ejercicio a una instancia de entretenimiento.

El especialista también cuestiona que algunas personas presenten al perro como un hijo sin asumir después las obligaciones que implica tenerlo a cargo. Convivir con un animal, señala, requiere tiempo, dedicación y comprensión de sus comportamientos, no solo afecto en determinados momentos. Su recomendación es respetar la naturaleza del perro, aprender a reconocer sus señales y mantener el compromiso con su cuidado y educación todos los días.

Con base en El Tiempo/GDA