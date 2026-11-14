¿Tus mascotas tienen pulgas? Descubrí por qué el tratamiento veterinario no basta y cómo limpiar sus camas correctamente

La presencia de pulgas y otros parásitos externos en perros y gatos no se limita al cuerpo de las mascotas. Aunque los tratamientos veterinarios tópicos u orales permiten combatir las infestaciones, los huevos y las larvas pueden permanecer en los lugares donde los animales descansan, especialmente en sus camas, cobijas y cojines.

Por este motivo, la limpieza de los textiles de las mascotas es una medida importante para controlar las infestaciones y reducir el riesgo de que vuelvan a aparecer. Lavar periódicamente las fundas, mantas y superficies de descanso ayuda a interrumpir el ciclo de vida de las pulgas y a mantener un ambiente doméstico más higiénico.

Sin embargo, no alcanza con retirar el pelo o lavar superficialmente las prendas: también es necesario prestar atención a la temperatura del agua, las costuras, los rellenos y el secado.

A qué temperatura hay que lavar las camas y cobijas de perros y gatos

Persona prendiendo un lavarropas. Foto: Freepik

De acuerdo con las recomendaciones técnico-veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ UNAM), las fundas y las cobijas utilizadas por las mascotas deben lavarse con agua caliente a una temperatura mínima de 60 °C.

Este procedimiento permite eliminar distintas etapas del desarrollo de las pulgas, incluidos huevos y larvas, que pueden permanecer entre las fibras de los tejidos.

Antes de introducir las prendas en la lavadora, conviene retirar la mayor cantidad posible de pelos mediante un cepillo de cerdas duras o un rodillo adhesivo. Luego, se pueden lavar con un detergente neutro y biodegradable, siguiendo las indicaciones de cuidado de cada tejido.

La combinación de lavado a temperatura elevada y limpieza periódica contribuye a reducir la presencia de parásitos en los espacios que utilizan perros y gatos para descansar.

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Cómo limpiar los rellenos de los cojines y desinfectar los textiles de las mascotas

Algunas camas y almohadones tienen rellenos de espuma u otros materiales que no pueden introducirse directamente en la lavadora. En esos casos, es necesario prestar especial atención a las zonas donde pueden acumularse huevos, larvas y otros residuos.

Una de las medidas recomendadas es aspirar en profundidad los cojines, haciendo especial hincapié en las costuras, los pliegues y las uniones de los materiales. Estos sectores pueden convertirse en refugios para los parásitos.

Después de la aspiración, se puede recurrir a métodos de limpieza con vapor a alta temperatura, siempre que el material sea compatible con ese procedimiento. Otra alternativa mencionada es exponer los textiles a la luz solar directa durante varias horas.

Es importante tener en cuenta que la exposición al sol no garantiza por sí sola la eliminación de todos los huevos y larvas, ya que su eficacia depende de la temperatura alcanzada y del tiempo de exposición.

Por qué es importante secar correctamente las camas de perros y gatos

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El secado de los textiles de las mascotas también forma parte del proceso de limpieza. Cuando los materiales son aptos para este procedimiento, utilizar una secadora con temperatura elevada puede complementar el lavado y contribuir a eliminar las etapas de desarrollo de las pulgas que hayan resistido el proceso anterior.

Además, un secado completo evita que las camas y cobijas permanezcan húmedas durante períodos prolongados.

La aspiración frecuente, el lavado de las fundas y mantas y la limpieza de los rellenos son medidas que ayudan a mantener bajo control los parásitos y otros agentes presentes en los espacios de descanso de los animales.

De todos modos, la higiene del entorno debe complementarse con el tratamiento antiparasitario de perros y gatos, indicado por un veterinario. De esta manera, se actúa tanto sobre los parásitos presentes en los animales como sobre los que pueden permanecer en el ambiente doméstico.