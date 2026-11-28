Las gotas de agua, las huellas dactilares y los restos de productos de limpieza pueden acumularse sobre los espejos y hacer que pierdan transparencia y brillo. Para retirar estas marcas existe una alternativa sencilla que utiliza dos ingredientes habituales: vinagre blanco y agua.

La mezcla aprovecha la acidez del vinagre para desprender los residuos minerales que quedan sobre el vidrio después de que el agua se evapora. Aplicada correctamente, permite limpiar la superficie sin necesidad de recurrir a productos comerciales específicos.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco y agua

Para elaborar este limpiador casero se necesitan cuatro elementos:

- Una taza de agua.

- Una taza de vinagre blanco de limpieza.

- Un atomizador o pulverizador.

- Dos paños de microfibra limpios y secos.

La preparación consiste en colocar el agua y el vinagre en partes iguales dentro del atomizador y agitar suavemente para integrar los líquidos.

Espejo de pared justo encima de un mueble moderno decorado con adornos. Foto: Canva.

Paso a paso para limpiar los espejos

Una vez preparada la solución, se puede comenzar con la limpieza. Para conseguir un buen resultado y evitar que queden marcas, se recomienda seguir este procedimiento:

Retirar el polvo: pasar uno de los paños de microfibra seco por toda la superficie para eliminar las partículas sueltas antes de aplicar el líquido.

Aplicar la mezcla: rociar una cantidad moderada de la preparación sobre el paño, en lugar de hacerlo directamente sobre el espejo. De esta manera se controla mejor la humedad y se evita que el líquido llegue a los bordes.

Limpiar las manchas: pasar el paño por el vidrio con movimientos suaves, prestando especial atención a las huellas y las marcas de agua.

Secar la superficie: utilizar el segundo paño de microfibra, limpio y seco, para retirar los restos de humedad.

Revisar los bordes: comprobar que no haya quedado líquido acumulado en las esquinas ni en las uniones cercanas al marco.

Qué tener en cuenta para evitar marcas y rayaduras

Además de preparar correctamente la mezcla, hay algunas precauciones que ayudan a mantener los espejos limpios y evitar daños en su superficie.

Elegir paños de microfibra: este material permite retirar la suciedad sin dejar pelusas ni rayar el cristal.

Evitar el exceso de líquido: aplicar demasiada preparación puede provocar que las gotas se escurran hacia los bordes y dejen marcas al secarse.

No limpiar bajo el sol directo: el calor acelera la evaporación del líquido y puede generar vetas antes de terminar la limpieza.

Prescindir de esponjas abrasivas: los materiales ásperos pueden rayar el vidrio o deteriorar los tratamientos superficiales del espejo.

Limpiar también los marcos: retirar el polvo de la estructura evita que las partículas vuelvan a depositarse sobre el cristal recién limpiado.

Con estos cuidados, la combinación de vinagre blanco y agua permite realizar una limpieza sencilla de los espejos y retirar residuos que afectan su transparencia.

En base a El Tiempo/GDA