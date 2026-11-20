La limpieza del hogar no consiste solamente en barrer, desinfectar las superficies y mantener los ambientes ordenados. También es importante prestar atención a determinados objetos de uso cotidiano que, con el paso del tiempo, pueden acumular microorganismos, deteriorarse o convertirse en fuentes de contaminación y representar un riesgo para la salud.

La cocina, el baño y los dormitorios concentran buena parte de estos elementos. Algunos necesitan reemplazarse periódicamente, mientras que otros deben cambiarse cuando presentan daños que dificultan su correcta limpieza o favorecen la acumulación de bacterias y moho.

Conocer cada cuánto hay que cambiar los objetos del hogar y cuáles son las señales que indican que llegó el momento de renovarlos permite mejorar la higiene doméstica y prevenir posibles problemas de salud.

Estas son cinco recomendaciones para identificar qué elementos conviene revisar y cuándo reemplazarlos.

1. Cepillos de dientes: cambiarlos cada tres o cuatro meses

Aunque se enjuaguen después de cada uso, los cepillos de dientes tienen una vida útil limitada. La Asociación Dental Estadounidense (ADA) recomienda reemplazar el cepillo dental cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas comienzan a abrirse, deformarse o mostrar signos de desgaste.

Un cepillo deteriorado pierde eficacia para eliminar la placa bacteriana y contribuir a una adecuada higiene bucal. Por eso, además de respetar los tiempos de recambio, es importante mantener ciertos cuidados: no compartirlo, enjuagarlo después de cada cepillado y dejarlo secar al aire libre.

2. Tablas para picar: prestar atención a los cortes y las grietas

Tabla de madera con ramas de romero fresco y clavos de olor enteros. Foto: ChatGPT.

Las tablas para picar alimentos acumulan marcas producidas por los cuchillos durante su utilización. Cuando aparecen cortes profundos, grietas o ranuras, estos espacios pueden retener restos de comida y dificultar la limpieza.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que las bacterias pueden alojarse en estas hendiduras y favorecer la contaminación cruzada de los alimentos, con el consiguiente riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Por este motivo, es recomendable reemplazar las tablas de cocina deterioradas, especialmente cuando presentan daños que impiden higienizarlas correctamente. También es fundamental lavarlas con agua caliente y jabón después de preparar cada alimento.

3. Filtros de aire acondicionado y ventilación: revisarlos cada 60 a 90 días

Los filtros del aire acondicionado y de los sistemas de ventilación retienen polvo y otras partículas que circulan en los ambientes interiores. Cuando acumulan demasiada suciedad, pueden perder eficiencia y afectar el funcionamiento de los equipos y la calidad del aire dentro del hogar.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que muchos fabricantes recomiendan cambiar los filtros cada 60 a 90 días. Sin embargo, la frecuencia depende de las características del equipo, la intensidad de uso y las condiciones ambientales.

Por eso, además de consultar las indicaciones del fabricante, conviene revisar periódicamente el estado de los filtros y realizar el mantenimiento necesario para evitar la acumulación excesiva de partículas.

4. Colchones, almohadas y elementos de cama: controlar la presencia de moho

Foto: Freepik.

Los colchones, las almohadas y otros elementos de descanso también requieren atención, especialmente cuando estuvieron expuestos a filtraciones de agua, humedad persistente o moho en el hogar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que la exposición al moho puede provocar problemas respiratorios y desencadenar ataques de asma, incluso en personas que no presentan alergia a estos microorganismos.

Cuando los colchones u otros materiales porosos están afectados por el moho y no pueden limpiarse adecuadamente, lo recomendable es retirarlos y reemplazarlos. Esta precaución también se aplica a otros elementos de la vivienda, como las alfombras y los paneles del techo afectados por la humedad, cuyo reemplazo aconsejan los CDC.

5. Toallas y paños de cocina: cuándo es necesario reemplazarlos

Toallas. Foto: Pixabay

A diferencia de los cepillos de dientes o los filtros de ventilación, las toallas y los paños de cocina no tienen un plazo universal de recambio. Su vida útil depende del estado del material, la frecuencia de uso y las condiciones de higiene.

La FDA advierte que los microorganismos presentes en los líquidos de carnes, aves y pescados crudos pueden transferirse a los paños y, desde allí, extenderse a otras superficies de la cocina. Esto aumenta el riesgo de contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos.

Para reducirlo, es importante lavar los paños frecuentemente con agua caliente y evitar utilizar una misma toalla para secarse las manos después de haber estado en contacto con líquidos provenientes de alimentos crudos.

También conviene reemplazar los paños de cocina cuando conservan malos olores, presentan suciedad persistente o están tan deteriorados que ya no pueden limpiarse correctamente.

En definitiva, mantener una vivienda saludable implica mucho más que realizar una limpieza frecuente. Revisar el estado de los objetos de uso cotidiano, respetar sus tiempos de mantenimiento y reemplazarlos cuando sea necesario son medidas sencillas que contribuyen a mejorar la higiene del hogar y reducir los riesgos de contaminación.