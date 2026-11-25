Adoptar un gato que pasó buena parte de su vida en la calle puede resultar un reto para quienes esperan un vínculo afectuoso desde el primer momento. Varios felinos requieren más tiempo para generar confianza con las personas, adaptarse a los ambientes cerrados y sentirse a salvo dentro de una casa.

El veterinario clínico Carlos Gutiérrez señala que el proceso debe darse en forma progresiva y evitando forzar cualquier acercamiento físico. Según explica, lo fundamental pasa por respetar los ritmos propios del animal y dejar que dé el paso cuando esté listo.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el diario El Español, el profesional advierte que no todos los gatos buscan estar pegados a quienes los cuidan. Existen ejemplares con un carácter más independiente que logran estar a gusto compartiendo el hogar sin demandar mimos de manera continua.

Claves para facilitar la convivencia y medir los tiempos

Para acompañar la llegada de un gato rescatado a un domicilio, el especialista resume cuatro pautas centrales:



Respetar su espacio: conviene dejar que recorra la casa a su aire, sin correrlo, levantarlo ni intentar acariciarlo a la fuerza. Si elige ocultarse, necesita disponer de un rincón calmo donde sentirse resguardado.

Gato doméstico de pelaje gris en primer plano. Foto: Canva.

Acercar la comida a su refugio: colocar el alimento próximo al lugar donde se esconde ayuda a que asocie la cercanía humana con algo positivo, favoreciendo que con el correr de los días se anime a salir por sí mismo.



colocar el alimento próximo al lugar donde se esconde ayuda a que asocie la cercanía humana con algo positivo, favoreciendo que con el correr de los días se anime a salir por sí mismo. Evitar el contacto físico forzado: no es aconsejable buscar su confianza a base de caricias insistentes. Una opción válida es quedarse en el mismo cuarto, incluso sentado en el piso, sin invadir su territorio ni pedirle interacción.



no es aconsejable buscar su confianza a base de caricias insistentes. Una opción válida es quedarse en el mismo cuarto, incluso sentado en el piso, sin invadir su territorio ni pedirle interacción. Respetar su personalidad: aunque muchos logran fiarse de sus tutores, no todos se vuelven animales que pidan compañía todo el día, por lo que su independencia también merece ser aceptada.

Gato negro. Foto: Canva.

No hay un plazo fijo para que un gato se habitúe a la vida doméstica, ya que influyen su historia previa, su edad, su temperamento y su reacción frente al trato con las personas. Los gatos adultos que vivieron años en colonias o en la vía pública suelen precisar una etapa de aclimatación más larga, e incluso algunos prefieren quedarse en lugares que ya tienen incorporados.

Por ese motivo, el avance no debería evaluarse según cuántas veces el animal busca mimos o se queda al lado de su familia, sino por su nivel de calma y seguridad. Si pasadas varias semanas sigue evidenciando un estrés marcado, permanece escondido casi todo el tiempo o responde con bufidos ante la gente, conviene acudir a un especialista en comportamiento felino.

En base a El Tiempo/GDA