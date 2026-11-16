Cómo limpiar la bombilla de mate a fondo: el método con bicarbonato recomendado por especialistas

Elegir una buena yerba, calentar el agua a la temperatura adecuada y cebar el mate forman parte de un ritual cotidiano para muchas personas. Sin embargo, hay un elemento que no siempre recibe la atención necesaria: la bombilla. Con el uso frecuente, en su interior pueden acumularse restos de yerba y otras sustancias. Por eso, limpiarla periódicamente es importante para mantener la higiene del mate y evitar que los residuos alteren el sabor de la infusión.

La acumulación de restos en la bombilla no solo puede modificar el gusto del mate. Una higiene insuficiente también puede favorecer la presencia de bacterias, hongos y otros microorganismos. Aunque existen cepillos específicos para limpiar su interior, que se consiguen fácilmente en comercios y suelen ser económicos, estos elementos no siempre permiten retirar toda la suciedad acumulada. Para una limpieza más profunda, especialistas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de Argentina proponen utilizar agua hirviendo y bicarbonato de sodio.

Un hombre sentado sostiene un termo y un mate. Foto: Canva.

El procedimiento es sencillo y permite higienizar una o varias bombillas al mismo tiempo. Estos son los pasos:



Preparar el agua: llenar una olla hasta la mitad con abundante agua y llevarla al fuego hasta que hierva. Agregar bicarbonato: una vez alcanzado el punto de ebullición, incorporar una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada bombilla que se quiera limpiar. Sumergir el utensilio: colocar las bombillas en la olla y dejarlas reposar durante aproximadamente diez minutos. Enjuagar: retirar las bombillas y pasarlas por agua fría de la canilla. Al finalizar, el agua de la olla suele adquirir una coloración que permite observar los residuos que se desprendieron durante el proceso.

Incorporar esta limpieza profunda de manera periódica ayuda a mantener la bombilla en mejores condiciones y a disfrutar del mate sin que los restos acumulados interfieran en su sabor.

Con base en El Tiempo/GDA