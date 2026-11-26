Acomodar la silla después de levantarse de una mesa es un gesto habitual que muchas personas realizan casi sin pensarlo.

Aunque a primera vista puede parecer una simple cuestión de orden, desde la psicología se interpreta como una forma de comunicación no verbal que transmite un mensaje a quienes comparten ese espacio.

Según un artículo publicado en Psychology Today, esta acción representa un pequeño acto de restauración: consiste en devolver el asiento al lugar en el que estaba al comienzo. Cuando se realiza en soledad, puede relacionarse con el deseo de mantener la organización y la prolijidad del hogar. En cambio, cuando hay invitados, amigos o familiares, también puede expresar consideración por los demás.

Qué transmite el hábito de acomodar la silla

De acuerdo con el análisis, este comportamiento refleja atención hacia los pequeños detalles de un espacio compartido y una intención de mantenerlo ordenado sin necesidad de llamar la atención.

Los especialistas lo vinculan con rasgos de responsabilidad y amabilidad. Se trata de una conducta que puede expresar respeto por los demás y preocupación por el bienestar común.

La explicación también plantea que las personas que tienen este hábito suelen estar dispuestas a ordenar aquello que quedó fuera de lugar, incluso cuando no fueron responsables del desorden. Esta actitud requiere atención y constancia.

Mujer acomodando una silla. Imagen creada con IA

Qué relación existe entre la responsabilidad y los vínculos

Para explicar la importancia de estos rasgos en las relaciones personales, el artículo cita una investigación publicada en 2010 por la psicóloga de la personalidad Portia Dyrenforth y sus colegas.

El estudio, realizado con 20.000 parejas de Australia, Inglaterra y Alemania, encontró que niveles elevados de amabilidad y responsabilidad, así como niveles bajos de neuroticismo, tanto en la propia persona como en su pareja, estaban asociados con una mayor satisfacción marital.

También se observó que los niveles bajos de amabilidad y responsabilidad predecían específicamente una mayor toma de riesgos sexuales.

Otro estudio, realizado por el investigador David Schmidt, de la Universidad de Bradley, con más de 16.000 participantes de 52 países, encontró que los niveles bajos de amabilidad y responsabilidad predecían la infidelidad.

A partir de estas investigaciones, el artículo relaciona los gestos cotidianos de consideración con la intención de cuidar el bienestar mutuo dentro de una relación.

Un gesto de respeto y compromiso con el espacio compartido

Devolver la silla a su lugar después de levantarse también puede interpretarse como una expresión de compromiso con el entorno y con las personas que lo comparten.

Según el análisis, quienes mantienen este hábito no necesariamente buscan reconocimiento por hacerlo, sino que incorporan pequeñas acciones para contribuir a que el espacio resulte más confortable para los demás.

Aunque se trata de un gesto sencillo que lleva apenas unos segundos, puede transmitir atención, responsabilidad y respeto hacia quienes forman parte de la convivencia.

En base a La Nación/GDA