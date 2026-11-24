Entrar a un comercio y decir "buen día" o "hola" parece un gesto automático, asociado a las normas de cortesía. Sin embargo, saludar también cumple una función en la manera en que las personas se relacionan: implica reconocer la presencia de quien está del otro lado del mostrador y establecer un primer contacto, aunque dure apenas unos segundos.

En espacios públicos donde los intercambios suelen ser breves y funcionales, estos pequeños gestos pueden contribuir a que una situación cotidiana deje de ser completamente impersonal.

El saludo permite registrar al otro como parte de una interacción y genera una instancia de reconocimiento mutuo.

Qué importancia tienen los encuentros breves con desconocidos

La psicología social estudia desde hace tiempo el efecto de las interacciones cotidianas en el bienestar. Entre las investigaciones sobre el tema se encuentran los trabajos de la psicóloga Gillian Sandstrom, que analizaron los contactos breves con personas desconocidas, como intercambiar algunas palabras o saludarse al cruzarse.

Estos encuentros se asociaron con una mayor sensación de conexión y pertenencia, además de un mejor estado de ánimo. Los resultados sugieren que no siempre es necesario mantener una conversación extensa o establecer un vínculo profundo para experimentar los beneficios de la interacción social.

En esa misma línea, durante 2025 se publicó un trabajo sobre el denominado stranger acknowledgment framework, un modelo teórico que estudia las distintas formas de reconocimiento entre desconocidos. Entre ellas aparecen el contacto visual, la sonrisa y el saludo verbal, gestos que pueden facilitar el acercamiento y aumentar las posibilidades de que el intercambio sea percibido de manera positiva por ambas personas.

Cajera en supermercado. Foto: Freepik

Cómo influye el reconocimiento en la convivencia cotidiana

Saludar al ingresar a un local también puede contribuir a reducir la sensación de anonimato que caracteriza a muchos espacios públicos. En lugar de limitarse a compartir un mismo lugar, las personas establecen un contacto que reconoce la presencia de ambas partes.

Esto no significa que un saludo vaya a generar necesariamente una conversación o un vínculo posterior. Su importancia está en el gesto inicial: reconocer al otro y darle lugar en una interacción, por breve que sea.

Desde esta perspectiva, el saludo trasciende los buenos modales. Es una práctica sencilla de convivencia que puede contribuir a generar cercanía, respeto y conexión en situaciones habituales de la vida cotidiana.

Un "buen día" no requiere demasiado tiempo ni esfuerzo, pero puede modificar la manera en que se desarrolla un intercambio entre dos personas que, hasta ese momento, eran desconocidas.

En base a La Nación/GDA