Un funeral, una ceremonia formal o cualquier situación en la que se espera mantener la compostura pueden convertirse, paradójicamente, en escenarios de ataques de risa. La reacción suele generar desconcierto y vergüenza, sobre todo porque parece contradecir lo que la persona siente. Sin embargo, reírse en un momento triste no significa necesariamente que no haya dolor o empatía.

La neurociencia ofrece una explicación para este fenómeno. Según la experta Michelle Spear, se produce por una tensión entre los circuitos cerebrales que regulan el comportamiento y aquellos que procesan las emociones. En determinadas circunstancias, la respuesta física de la risa puede imponerse a los intentos conscientes de controlarla.

En contextos solemnes, el cerebro procura adaptar la conducta a las normas sociales. En ese proceso interviene la corteza prefrontal, que participa en funciones como el juicio social y el autocontrol. Su tarea es inhibir respuestas que podrían considerarse inadecuadas para la situación, como reírse durante un funeral.

Pero contener una expresión no equivale a eliminar la emoción que la provoca. Mientras la persona intenta mantener la seriedad, el cerebro continúa procesando los estímulos y la carga emocional. Esa diferencia entre lo que se siente y lo que se intenta mostrar puede aumentar la tensión interna.

Además, los mecanismos de control no siempre funcionan como se espera. Las investigaciones sobre regulación emocional advierten que concentrarse demasiado en evitar una reacción puede terminar reforzándola. Cuanto más esfuerzo se hace por no reírse, más atención se dirige hacia aquello que desencadena la risa, lo que puede dificultar todavía más el autocontrol.

La risa no depende de una única región cerebral, sino de la actividad coordinada de distintas áreas. El sistema límbico, en particular la amígdala, participa en el procesamiento de la relevancia emocional de los estímulos. El hipotálamo interviene en la regulación de funciones automáticas, como la respiración y la frecuencia cardíaca, mientras que el tronco encefálico coordina respuestas físicas como los movimientos de la cara y las vocalizaciones.

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik.

En situaciones de mucha presión, los circuitos que producen esas respuestas automáticas pueden imponerse a los mecanismos de control cognitivo. Así, la risa aparece como una descarga física de una tensión emocional que la persona no consigue expresar de otra manera.

También puede intervenir el entorno social. El cerebro interpreta gestos y expresiones de quienes nos rodean y, mediante mecanismos vinculados a la imitación emocional, puede reproducir algunas de sus respuestas. Esto ayuda a entender por qué una expresión o un gesto inesperado pueden desencadenar risas en varias personas, incluso en un ambiente tenso.

La aparición de la risa en un momento doloroso puede resultar incómoda para quien la experimenta y desconcertante para quienes la observan. Sin embargo, no necesariamente refleja indiferencia, burla o falta de respeto. En ocasiones, se trata de una respuesta involuntaria ante una situación de tensión. El cerebro intenta regular lo que la persona siente y cómo lo expresa, pero esa regulación no siempre logra contener las respuestas físicas.

Por eso, interpretar automáticamente un ataque de risa como una señal de insensibilidad puede llevar a conclusiones equivocadas. Una reacción aparentemente fuera de lugar no permite, por sí sola, conocer lo que alguien está sintiendo.

Con base en La Nación/GDA