Caminar por una plaza, una rambla o una calle y detenerse para levantar un papel, una botella o un envoltorio que alguien dejó tirado. Para algunas personas, es un gesto espontáneo que forma parte de su rutina; para otras, algo que ni siquiera considerarían hacer. Sin embargo, desde la psicología, esta conducta puede revelar una manera particular de relacionarse con el entorno y con los demás.

No se trata necesariamente de una preocupación extrema por la limpieza. Quienes recogen residuos que no generaron suelen hacerlo por una combinación de responsabilidad social, conciencia ambiental y sentido de pertenencia comunitaria.

La psicología distingue entre respetar una norma básica —no ensuciar— y asumir una conducta prosocial activa, que implica intervenir para reparar un daño causado por otros. En este caso, la persona no se limita a evitar contaminar, sino que hace algo concreto para mejorar un espacio compartido.

Una de las características que puede estar detrás de este comportamiento es el llamado locus de control interno. Este concepto psicológico refiere a la percepción de que las propias decisiones y acciones tienen capacidad de influir en los resultados de la vida.

Quienes tienen desarrollado este sentido de responsabilidad tienden a considerar que pueden contribuir a mejorar aquello que los rodea, en lugar de asumir que los problemas dependen exclusivamente de otras personas o de circunstancias externas.

También influye el sentido de pertenencia. La calle, la plaza o la rambla no son percibidas como espacios ajenos o sin dueño, sino como lugares compartidos que merecen el mismo cuidado que el entorno privado.

Basura y resaca costera en la Playa Pocitos de Montevideo, residuos, contaminacion, ND 20250718, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Una investigación publicada en 2025 analizó a más de 500 adultos que acostumbran recoger residuos durante sus caminatas. Esta práctica se conoce como litter picking y, cuando se combina con la actividad física, también se utiliza el término plogging. El estudio encontró que las motivaciones más frecuentes estaban relacionadas con la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el vínculo emocional con el entorno, más que con una simple inclinación por el orden.

La psicología social también permite comprender el impacto de estas acciones a través de las normas sociales descriptivas, que hacen referencia a cómo las personas interpretan los comportamientos habituales de quienes las rodean. Cuando alguien recoge un residuo frente a otras personas, muestra con una acción concreta que ese lugar importa. Ese comportamiento puede despertar empatía e incentivar a quienes lo observan a cuidar también el espacio.

De todos modos, los especialistas advierten que la iniciativa individual no sustituye las responsabilidades de quienes arrojan residuos en lugares indebidos ni las del Estado en la gestión de la basura y la instalación de cestos.

Recoger algo que otra persona tiró puede ser una contribución valiosa, pero no debería convertirse en una obligación para quienes sí cuidan el entorno. El gesto, en definitiva, pone de manifiesto que los espacios públicos también forman parte de la vida en comunidad y que su conservación depende de una responsabilidad compartida.

Con base en La Nación/GDA