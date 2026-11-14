Hacer una pausa: por qué detenernos también es una forma de cuidar nuestra salud y bienestar

En ocasiones sentimos que perdemos el control de nuestras emociones, pensamientos o impulsos y que ciertas situaciones nos desbordan:

• El corazón late más rápido, la mandíbula o los hombros se tensan, la respiración se vuelve superficial o aparece un nudo en el estómago. El cuerpo siempre avisa antes de que la mente colapse.

• Sentimos el impulso de reaccionar de forma desproporcionada, gritar, decir algo de lo que luego podamos arrepentirnos o, por el contrario, quedarnos paralizados.

• Discutimos y la conversación deja de ser un intercambio constructivo para convertirse en una defensa mutua, donde ya no escuchamos al otro.

• La cantidad de estímulos, opciones o responsabilidades es tal que el cerebro entra en cortocircuito y somos incapaces de priorizar o dar el siguiente paso.

• Nos atrapa una pesada rueda de pensamientos circulares, catastróficos o autocríticos de la que no podemos salir por nuestros propios medios y que nos agota psíquicamente.

Una madre discute con su hija adolescente Foto: Freepik

Frente a cualquiera de estas circunstancias, contamos con una poderosa herramienta de autorregulación: la pausa. Y aunque parezca un contrasentido, es un proceso activo que responde a nuestras necesidades físicas, emocionales y cognitivas.

Distintos tipos de pausa

Nuestro cuerpo y mente emiten señales claras cuando superamos el umbral de tolerancia. Ya sea por saturación cognitiva o sobrecarga sensorial, debido a la fatiga mental y el agotamiento emocional o porque sentimos un bloqueo o estamos atravesando transiciones vitales, llega el momento en el que sentimos la necesidad de parar.

Las pausas no son todas iguales; su efectividad depende de varios factores:

• Micro-pausas: Breves momentos que pueden durar desde segundos a minutos (como apartar la mirada de una pantalla, respirar profundamente o estirar los brazos) que permiten liberar tensión inmediata.

• Pausas activas y de movimiento: Caminar un poco, cambiar de postura, salir al aire libre o estirar el cuerpo. Involucran el cuerpo para desconectar la mente.

• Pausas sensoriales y de desconexión: Alejarse de los dispositivos digitales, el ruido y las pantallas para brindar descanso a los sentidos.

• Pausas contemplativas: Espacios de silencio, meditación o simple observación (mirar por la ventana, contemplar la naturaleza) que facilitan la introspección y la calma mental.

El rol del cerebro.

Detenernos de forma consciente nos acarrea ventajas fundamentales para nuestro bienestar integral.

Combate la fatiga atencional y recupera nuestra capacidad de concentración sostenida, reduce nuestros niveles de estrés, estimula nuestra creatividad y nuestra habilidad de resolver problemas, y previene el agotamiento crónico (burnout). Es como contar con nuestro propio motor de optimización.

Cuando dejamos de enfocarnos en una tarea externa, el cerebro no se apaga; por el contrario, se activan una serie de facultades cerebrales encargadas de procesar experiencias, consolidar la memoria, integrar aprendizajes y dar sentido a lo vivido. Durante el descanso, por ejemplo, el cerebro transfiere información de la memoria de trabajo a estructuras de almacenamiento a largo plazo.

Las pausas intencionales y conscientes reducen nuestra rigidez mental y promueven el cambio de perspectiva, la adaptabilidad y el pensamiento lateral frente a los desafíos.

Según pasan los años.

En la madurez y la vejez, la pausa adquiere un significado especialmente enriquecedor y estratégico:

• Honrar el propio ritmo: Nos permite transitar la vida con mayor autocompasión, reconociendo que la velocidad no es sinónimo de valor y que el bienestar se cultiva desde la calma.

• Protección y estimulación cognitiva: La pausa consciente reduce nuestra sobrecarga mental y favorece una mejor gestión de la memoria y la atención en el día a día.

• Espacio para la integración emocional: La madurez trae consigo un rico entramado de vivencias; la pausa nos ofrece el tiempo necesario para reflexionar, saborear los pequeños momentos y conectar con la serenidad interior.

• Bienestar físico y vitalidad: Nos ayuda a regular nuestra energía corporal, previniendo la fatiga muscular y mental, y permitiéndonos disfrutar de las actividades cotidianas con mayor plenitud y deleite.

Mujer toma té para calmar los nervios y el estrés Foto: Freepik

¿Y si no sabemos parar?

A veces, detenerse parece imposible. Aunque el cuerpo nos pida tregua y la mente esté al límite, nos quedamos atrapados en una inercia de la que no sabemos salir. Esta incapacidad para pulsar el botón de pausa no es un defecto de carácter, sino el resultado de factores emocionales, culturales y cognitivos muy profundos:

• El mandato cultural de la productividad: Vivimos en sociedades que han equiparado el valor de una persona con lo que produce, hace o rinde de manera constante. Desde esta mirada, la pausa es vista incorrectamente como sinónimo de holgazanería, pérdida de tiempo o improductividad, lo que genera un profundo sentimiento de culpa al detenernos.

• La trampa de la recompensa y la hiperconectividad: Las pantallas, notificaciones y demandas constantes mantienen aL cerebro enganchado en circuitos de satisfacción inmediata. El silencio o inactividad temporal pueden generar, por contraste, una sensación inicial de incomodidad o abstinencia frente a la falta de estímulos.

• El miedo al vacío y a los pensamientos propios: Cuando nos detenemos y el ruido externo cesa, emergen emociones acalladas, las preocupaciones, el cansancio acumulado o los pendientes existenciales. Para muchas personas, mantenerse ocupadas es un mecanismo automatizado de defensa para no conectar con la vulnerabilidad o la inquietud interna.

• La autoexigencia y el perfeccionismo: La creencia de que “si no lo hago yo, nadie lo hará” o de que todo es urgente e irreemplazable nos encadena a una línea de producción de la que tememos alejarnos por miedo a perder el control.

Para tener en cuenta

· Reconocer que nos cuesta parar es el primer paso para perderle el miedo al silencio. Detenernos es el acto más lúcido de cuidado que podemos regalarnos para poder seguir estando presentes.

· Gestionar la pausa no nos resta tiempo de vida, sino que nos devuelve la consciencia para protagonizarla con mayor profundidad y sentido.

· Regalarnos un respiro es el arte de recordar que nuestro verdadero valor se manifiesta en nuestra capacidad de permanecer enteros y no debe acarrearnos el costo de un desgaste constante.