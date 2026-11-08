El cerebro frente a los cambios: cómo distinguir la alerta saludable del miedo que genera desconfianza

Tal como ocurre con muchos vocablos, y debido al dinamismo con el que evoluciona nuestro idioma, hoy utilizamos la palabra paranoia con liviandad en nuestro lenguaje cotidiano.

Sin embargo, en ciertos contextos, este término mantiene una fuerza y una vigencia absolutas. Ya en los años 90 se utilizó en el ámbito corporativo y más adelante —como sucede a veces— se trasladó al comportamiento de los colectivos y las comunidades.

En la época en la que Intel (una de las empresas de tecnología más grandes e influyentes del mundo, pionera en el desarrollo de microprocesadores) competía ferozmente para no quedar obsoleta, su legendario director ejecutivo Andrew Grove institucionalizó una filosofía empresarial según la cual solamente mediante un estado de alerta constante (la paranoia saludable) se puede mantener el liderazgo tecnológico.

Grove desarrolló este concepto a través de su libro “Sólo los Paranoides Sobreviven” (Only the Paranoid Survive). Para él, la supervivencia de una empresa en un mercado volátil no dependía de la complacencia, sino de una “paranoia saludable”: un estado de alerta estratégico y constante capaz de anticipar los cambios tecnológicos antes de que fuera demasiado tarde.

Con el tiempo, esta premisa corporativa comenzó a derramar sus fronteras analíticas y algunos autores profundizaron en esta transición al sugerir que dicha actitud vigilante no es exclusiva de los negocios, sino un mecanismo de defensa aplicable a los individuos, los colectivos y las comunidades frente a las transformaciones inevitables de su entorno.

Al extenderse a los colectivos, este concepto se bifurcó dando paso a la idea de que existe una paranoia buena frente a la paranoia mala.

La paranoia buena es una alerta colectiva proactiva, basada en datos, que busca proteger el tejido social ante cambios drásticos —como transformaciones urbanas o modificaciones en la legislación—. La paranoia mala, en cambio, es el miedo tóxico que busca enemigos internos, teje teorías conspirativas, se alimenta de rumores y paraliza o genera polarización entre los vecinos.

Esta distinción marca la frontera entre la supervivencia organizada y el autosabotaje comunitario. Mientras la primera vertiente se vale de la incomodidad de la incertidumbre como impulso para auditar la realidad y exigir respuestas claras, la segunda prefiere la falsa comodidad del prejuicio, fracturando las relaciones de proximidad y dejando a la comunidad inerme frente a la crisis que pretendía evitar.

El rol del cerebro.

Cada uno de nosotros, en forma individual y como integrante de un colectivo, al encontrarnos ante el vértigo y la incertidumbre, experimentamos ciertas emociones de forma automática. Ante una amenaza percibida o un cambio de escenario, nuestras estructuras mentales desencadenan respuestas inmediatas de alarma, activando la ansiedad, el miedo o el sesgo de confirmación. Si permitimos que este circuito reactivo nos desborde sin filtro, caemos en la paranoia mala: la emoción pura toma el mando, distorsiona la interpretación de los hechos y nos conduce a la hipervigilancia, la desconfianza y el aislamiento.

Representación del cerebro humano. Imagen: Commons.

Para activar la paranoia buena, en cambio, se requiere la intervención deliberada de nuestras funciones ejecutivas superiores. Es en este espacio cognitivo donde el pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva prevalecen para procesar el impacto emocional impulsivo y transformarlo en estrategia y datos reales.

Mientras las habilidades emocionales —como la autorregulación y la tolerancia a la ambigüedad— evitan la parálisis o el pánico, las funciones ejecutivas permiten pausar la reacción automática, auditar las fuentes de información, sopesar evidencias concretas y recalibrar el plan de acción. De este modo, la agudeza mental no anula la emoción, sino que la canaliza: convierte la aprensión difusa en una curiosidad metódica al servicio de nuestra adaptación y de nuestra supervivencia organizada.

Pensamiento binario.

Las redes sociales y el debate público moderno sobrecargan nuestras capacidades emocionales. Nos exigen respuestas instantáneas, binarias y viscerales, encasillándonos bajo la lógica simplista del «conmigo o contra mí».

En este ecosistema hiperconectado pero fragmentado, la paranoia mala florece sin contrapesos porque resulta cognitivamente más sencillo sospechar del que piensa distinto que sentarse a analizar con rigor y paciencia la complejidad de la realidad. El algoritmo premia el escándalo y alimenta el sesgo de confirmación, transformando la legítima incertidumbre social en una sospecha permanente. Así, el espacio público se vuelve un terreno hostil donde el matiz es castigado y la desconfianza mutua se convierte en el atajo más cómodo para explicar lo que nos desborda.

Consejos prácticos. Instituir la «pausa reflexiva» ante la incertidumbre Ante un cambio drástico o una noticia inquietante, el cerebro primitivo busca inmediatez. Introducir una pausa deliberada de unos minutos —o postergar la reacción y la opinión hasta contar con más elementos— permite que la corteza prefrontal tome el mando y apague la alarma automática de la amígdala.

Mujer frustrada usa el celular. Foto: Freepik.

Sustituir las suposiciones por preguntas de auditoría En lugar de preguntarse «¿Quién está conspirando contra nosotros?» o «¿Por qué nos pasa esto?», la paranoia buena se formula preguntas basadas en evidencias: «¿Qué datos concretos respaldan este temor?», «¿Qué parte de esta situación depende de nosotros y qué factores escapan a nuestro control?». Buscar la disonancia cognitiva de forma voluntaria La paranoia mala se alimenta del sesgo de confirmación (buscar solo lo que valida nuestros miedos). Como antídoto, conviene buscar activamente argumentos, datos o perspectivas que contradigan nuestra primera impresión alarmista antes de emitir un juicio o tomar una postura colectiva.

Autoevaluación.

Para evaluar en qué zona nos estamos moviendo —si en la alerta constructiva o en el sesgo tóxico—, podemos utilizar las siguientes preguntas orientadoras a modo de brújula personal:

El test de la fuente y la evidencia: ¿La preocupación que tengo se sustenta en hechos verificables y datos contrastados, o proviene de rumores, comentarios aislados y sensaciones difusas? (Si es lo primero, estamos en terreno de paranoia buena; si es lo segundo, es paranoia mala).

El test de la utilidad pragmática: ¿Esta sospecha o estado de alerta me impulsa a organizarme, proponer soluciones y prepararme mejor, o me paraliza, me aísla y me empuja a buscar culpables?

El test de la flexibilidad mental: ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si la realidad demuestra que mi temor inicial era infundado, o me aferro a mi postura inicial ignorando los nuevos datos?