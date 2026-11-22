Un equipo de investigadores de la Universidad de Beihang, en China, diseñó un innovador dispositivo con apariencia de peine que podría marcar un avance en los tratamientos contra la alopecia androgenética, conocida comúnmente como calvicie. Los detalles de este desarrollo, denominado “detangle”, fueron publicados en la revista científica Nature Communications.

El nombre, que en español significa algo similar a “desenredar”, está inspirado en la película de Disney "Enredados", cuyo título original en inglés es Tangled. Su diseño es similar al de un peine convencional, aunque sus dientes están equipados con electrodos y compartimentos que liberan sustancias desarrolladas para estimular el crecimiento del cabello.

De esta manera, cuando una persona utiliza el “detangle”, el movimiento de peinar activa el dispositivo, que libera pequeños pulsos capaces de elevar la piel y generar un campo eléctrico 2,63 veces más intenso en el cuero cabelludo que el producido mediante la estimulación eléctrica convencional.

En el artículo, los científicos explican que este “campo intensificado” crea una vía que permite la posterior introducción de moléculas reguladoras en las células de los folículos pilosos, lo que aumenta significativamente la eficiencia de su absorción intracelular, hasta 3,4 veces.

Las moléculas liberadas son el plásmido VEGFA, utilizado para aumentar la vascularización alrededor de los folículos, y el siRNA de SRD5A2, destinado a inhibir la secreción de andrógenos, hormonas esteroideas que pueden provocar la caída del cabello. Estas sustancias actúan sobre mecanismos similares a los de medicamentos que se utilizan actualmente para tratar la calvicie, como la finasterida y el minoxidil.

Los investigadores señalan que el dispositivo presentó un buen perfil de seguridad, sin provocar alteraciones en la epidermis ni en otros biomarcadores monitoreados. En sus conclusiones, sostuvieron que el “detangle” representa una estrategia no invasiva que combina la electroestimulación con la administración de moléculas mediante campos eléctricos para mejorar el tratamiento de la alopecia androgenética.

Diagrama mostrando cómo funciona el sistema de "detangle" para ayudar a crecer el pelo. Foto: Nature Communications.

Aunque el “detangle” mostró resultados prometedores, el estudio todavía se encuentra en una etapa inicial. El próximo paso será evaluar el dispositivo en personas mediante estudios de mayor escala y completar las tres fases de los ensayos clínicos. Solo entonces podrá ser presentado ante los organismos reguladores para su evaluación y una eventual aprobación para su uso.

Con información de O Globo/GDA