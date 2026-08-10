Cómo desenredar el cabello sin romperlo: los errores más comunes que deberías evitar

Dormir con el cabello suelto, levantarse, entrar a la ducha y luego enfrentarse a un pelo lleno de nudos es una situación habitual para muchas personas. El momento de desenredar el cabello, especialmente cuando está mojado, puede convertirse en una verdadera batalla que, si no se hace correctamente, favorece la rotura de la fibra capilar. Con algunos cambios en la rutina de cuidado es posible mantener un cabello sano, hidratado y con menos enredos.

¿Por qué se enreda el cabello?

La tendencia a que el cabello forme nudos depende, en gran medida, de su textura. Quienes tienen cabello rizado, con tendencia al frizz, o un cabello fino suelen experimentar más enredos. El largo también influye: cuanto más largo es el pelo, mayor es la posibilidad de que se formen nudos.

La deshidratación del cabello también desempeña un papel importante. Un pelo seco y dañado tiende a enredarse con mucha más facilidad que uno bien hidratado. Según explica la marca de belleza Garnier, cuando el cabello pierde hidratación, la cutícula capilar se abre y genera una superficie más áspera, lo que favorece que los mechones se enganchen entre sí y formen nudos.

Foto: Commons.

Además de las características naturales del cabello, algunos hábitos cotidianos pueden empeorar el problema.

Errores al desenredar el cabello

No usar acondicionador

Después del shampoo, es recomendable aplicar un acondicionador, incluso en personas con cabello graso, siempre que se elija un producto adecuado para ese tipo de pelo. Aplicarlo de medios a puntas facilita el desenredado y ayuda a reducir la formación de nudos.



Desenredar el cabello mojado

Aunque muchas personas lo hacen por comodidad, el cabello mojado es más frágil y vulnerable a la rotura. Por eso, en la mayoría de los casos, conviene desenredarlo cuando esté seco o apenas húmedo. En el caso del cabello rizado, puede hacerse con el pelo húmedo, utilizando una crema para peinar y movimientos suaves.



Frotar el cabello con la toalla

Secar el cabello frotándolo con fuerza puede favorecer el frizz, provocar quiebres y aumentar los enredos. Lo ideal es presionar la toalla suavemente sobre los mechones para absorber el exceso de agua sin generar fricción.



No dividir el cabello en secciones

Intentar cepillar toda la melena al mismo tiempo suele dificultar el proceso. Dividir el cabello en varios mechones facilita el desenredado y reduce el riesgo de rotura.



Comenzar desde la raíz

Una de las recomendaciones más habituales es empezar a desenredar desde las puntas del cabello e ir subiendo progresivamente hacia la raíz. De esta manera, los nudos se eliminan con mayor facilidad y se evita ejercer demasiada tensión sobre la fibra capilar.



Elegir el peine o cepillo inadecuado

El tipo de herramienta también influye. Un peine de dientes anchos suele ser una buena opción para la mayoría de los cabellos, aunque lo más conveniente es elegir el cepillo o peine según las características de cada tipo de pelo. También existen cepillos desenredantes (detangler) diseñados específicamente para minimizar la rotura.



Dar tirones al peinar

Forzar un nudo puede romper el cabello. Lo recomendable es deshacerlo poco a poco y con paciencia, especialmente si el pelo está húmedo, ya que en ese estado es más vulnerable.



Dormir con el cabello suelto

Quienes tienen el cabello largo pueden reducir la formación de nudos si duermen con una trenza floja. Además, muchos especialistas recomiendan utilizar fundas de seda o satén, ya que disminuyen la fricción entre el cabello y la almohada.

Foto: Unsplash.

Consejos para desenredar el cabello sin romperlo

Mantener una buena hidratación del cabello mediante el uso de acondicionadores, mascarillas capilares y sérums ayuda a reducir la aparición de nudos.

También conviene limitar el uso de herramientas de calor, como secadores y planchas, o utilizar siempre un protector térmico cuando sea necesario.

Realizar cortes periódicos para eliminar las puntas abiertas también contribuye a que el cabello se enrede menos.

Si aparece un nudo difícil, lo mejor es aplicar un acondicionador sin enjuague, una crema para peinar o un aceite capilar, deshacerlo primero con los dedos y luego utilizar el peine con suavidad, evitando los tirones. Cuando los enredos son frecuentes, existen productos desenredantes formulados específicamente para facilitar el peinado, disponibles en

presentaciones como spray, crema o aceite. Incorporarlos a la rutina de cuidado puede ayudar a mantener un cabello saludable, más manejable y con menos riesgo de quiebre.