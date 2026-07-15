Dormir con el cabello húmedo daña la fibra capilar y favorece la proliferación de bacterias en la raíz

El mal olor en el cabello suele asociarse con una mala higiene, pero los especialistas advierten que esa no siempre es la causa. Según expertos de la Cleveland Clinic, incluso una melena recién lavada puede desarrollar un olor desagradable cuando el cuero cabelludo permanece húmedo durante demasiado tiempo.

En muchos casos, el problema no está relacionado con la frecuencia del lavado, sino con la forma en que se cuida el cuero cabelludo antes y después de la higiene.

Qué puede provocar mal olor en el cabello

Los dermatólogos explican que el mal olor del cabello puede deberse a diferentes factores, entre ellos:



Acumulación de sebo .

. Exceso de sudor .

. Residuos de productos capilares .

. Crecimiento excesivo de levaduras y otros microorganismos.

y otros microorganismos. Dermatitis seborreica .

. Una rutina inadecuada de cuidado capilar.

Cuando estas condiciones se combinan con una humedad persistente, el cuero cabelludo puede perder su equilibrio natural y favorecer la aparición de olores desagradables.

¿Es malo dormir con el cabello mojado?

Foto: Wikimedia.

Dormir ocasionalmente con el cabello mojado no suele representar un problema importante. Sin embargo, convertir este hábito en algo frecuente puede afectar la salud capilar.

Los especialistas señalan que mantener el cuero cabelludo húmedo durante varias horas favorece la acumulación de humedad en las raíces, lo que puede generar mal olor, debilitar la fibra capilar y aumentar el riesgo de quiebre del cabello.

El cuero cabelludo posee una microbiota formada por bacterias y hongos que conviven de manera natural y ayudan a proteger la piel.

No obstante, cuando la humedad permanece durante un período prolongado, ese equilibrio puede alterarse. Como consecuencia, algunos microorganismos proliferan con mayor facilidad y producen mal olor, además de síntomas como picazón, irritación o molestias en la piel.

Persona lavándose el pelo. Foto: Pexels.

Para mantener un cuero cabelludo saludable y prevenir los malos olores, los dermatólogos recomiendan adoptar una rutina adecuada de cuidado del cabello.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, evitando frotar con fuerza para no dañar la fibra capilar .

o una camiseta de algodón, evitando frotar con fuerza para no dañar la . Secar especialmente las raíces y el cuero cabelludo , donde suele concentrarse la mayor cantidad de humedad.

y el , donde suele concentrarse la mayor cantidad de humedad. Si se utiliza secador de pelo , mantener una distancia de entre 15 y 20 centímetros y emplear temperatura media o baja para reducir el daño provocado por el calor.

, mantener una distancia de entre 15 y 20 centímetros y emplear temperatura media o baja para reducir el daño provocado por el calor. Evitar recoger el cabello o cubrirlo mientras permanezca húmedo.

No acostarse con las raíces mojadas ni mantener el cabello húmedo durante varias horas.

Si el mal olor en el cabello persiste a pesar de mantener una correcta higiene y un buen secado, los especialistas aconsejan consultar con un dermatólogo.

La consulta es especialmente importante cuando el olor se acompaña de síntomas como:



Picazón persistente.

persistente. Descamación .

. Enrojecimiento .

. Dolor .

. Secreciones .

. Caída excesiva del cabello.

Estos signos pueden indicar una enfermedad del cuero cabelludo que requiere un diagnóstico y tratamiento específico.

El cuidado del cuero cabelludo va más allá del champú

towel roll and pump bottles. kettaphoto/Getty Images/iStockphoto

Los expertos destacan que mantener una buena salud capilar no depende únicamente del uso de un buen champú. Una correcta higiene, el secado adecuado de las raíces y la atención temprana ante cualquier cambio persistente son hábitos fundamentales para conservar el equilibrio del cuero cabelludo, prevenir el mal olor del cabello y mantener una melena sana.