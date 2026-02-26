¿Cada cuánto se debe lavar el pelo? Esta es la frecuencia ideal según cada tipo de cuero cabelludo

El histórico debate sobre si lavar el cabello a diario es perjudicial o beneficioso ha encontrado finalmente un punto de equilibrio científico: no existe una respuesta universal. La frecuencia ideal de higiene no está determinada por el largo o el color de la melena, sino exclusivamente por el comportamiento del cuero cabelludo, el cual produce sebo de forma natural para proteger la fibra capilar de agentes externos.

El problema surge cuando se produce un desequilibrio en esta sustancia natural. Tanto el exceso de sebo como su ausencia total pueden derivar en cuadros de grasitud extrema, resequedad severa o irritaciones persistentes. Por ello, el primer paso para establecer una rutina saludable consiste en identificar con precisión el tipo de cuero cabelludo y entender que el lavado debe responder a una necesidad biológica y no a un mito o una costumbre fija.

Guía de lavado según el tipo de cuero cabelludo

Para quienes poseen un cuero cabelludo normal, el equilibrio es la norma. En estos casos, el cabello logra mantenerse limpio y con volumen durante varios días. La recomendación técnica es realizar el lavado cada dos o tres días utilizando shampoos suaves que no alteren el ecosistema natural de la zona, permitiendo que la protección capilar se mantenga constante.

En el extremo opuesto se encuentra el cuero cabelludo seco, caracterizado por sensaciones de tirantez o descamación. Al producir menos sebo, estos usuarios deben espaciar los lavados entre tres y cinco días, priorizando productos hidratantes. Un exceso de limpieza en este tipo de piel podría agravar la sequedad. Por otro lado, el cuero cabelludo mixto —donde la raíz es grasa pero las puntas secas— requiere una estrategia dual: lavados frecuentes (incluso diarios o día por medio) enfocando el producto solo en la raíz y reservando el acondicionador para los medios.

Mujer examina su cuero cabelludo. Foto: Freepik.

Factores externos que afectan la salud capilar

Es fundamental comprender que la rutina puede variar según factores estacionales o de estilo de vida. La intensidad del ejercicio físico y la consecuente sudoración, el clima (humedad o calor extremo), la contaminación ambiental y el uso de herramientas de calor o productos de peinado son variables que pueden obligar a aumentar la frecuencia de lavado del pelo de manera temporal.

La frecuencia ideal del lavado de cabello depende del tipo de cuero cabelludo. Foto: Commons.

La clave definitiva reside en lo que los especialistas denominan "escuchar" al cuero cabelludo. Si la raíz luce limpia, mantiene su volumen natural y no presenta signos de irritación, la frecuencia elegida es la correcta. Lavar el cabello con asiduidad no es intrínsecamente negativo, siempre que la acción se realice bajo las demandas reales de la piel y se utilicen los insumos adecuados para cada condición particular.

Con información de El Universal/GDA