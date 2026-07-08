Cómo secar el cabello sin dañarlo: los hábitos que ayudan a reducir el frizz y proteger la fibra capilar

La forma de secar el cabello puede influir tanto en su apariencia como en su salud. Aunque suele parecer un paso simple de la rutina de cuidado personal, algunos hábitos cotidianos pueden favorecer el quiebre, la resequedad, el frizz o incluso irritar el cuero cabelludo.}

Especialistas en cuidado capilar recomiendan realizar el secado de forma suave y controlar el uso del calor para minimizar el daño.

Evitar frotar el cabello

Después del lavado, una de las recomendaciones de L'Oréal es retirar el exceso de agua envolviendo el cabello con una toalla o una camiseta de algodón durante unos diez minutos, dejando que la tela absorba la humedad sin ejercer presión.

Frotar el cabello con la toalla puede favorecer la aparición de frizz y aumentar el riesgo de quiebre.

Proteger el cabello antes del calor

Una vez eliminado el exceso de agua, se aconseja desenredar el cabello desde los medios hacia las puntas. Si resulta difícil, puede utilizarse acondicionador o un producto desenredante para facilitar el proceso.

Si se va a utilizar secador, los especialistas recomiendan aplicar previamente un protector térmico para reducir el impacto del calor sobre la fibra capilar.

También aconsejan dirigir siempre el aire hacia abajo y utilizar la temperatura más baja posible para evitar que el cabello se esponje.

Cómo usar correctamente el secador

Expertos en cuidado capilar sugieren dividir el cabello en secciones para facilitar el secado. Además, recomiendan:

- Utilizar una temperatura baja.

- Finalizar con aire frío para ayudar a reducir el frizz y aportar brillo.

- Mantener el secador a unos 20 centímetros del cabello para evitar daños por calor.

- También señalan que el secador ofrece mejores resultados cuando el cabello ya está aproximadamente un 80 % seco.

Elegir el cepillo adecuado

El tipo de cepillo también influye en el resultado final del peinado.

- El cepillo redondo ayuda a aportar volumen.

- El cepillo plano favorece un acabado más liso.

- Los peines de dientes anchos ayudan a mantener la forma de los rizos.

- Los cepillos de cerdas naturales permiten distribuir mejor aceites y tratamientos.

- Los cepillos de dientes plásticos son útiles para texturizar el cabello o controlar los cabellos más cortos.

Mujer se despierta con el pelo enredado. Foto: Freepik.

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios en la rutina, como retirar correctamente la humedad, utilizar protector térmico, controlar la temperatura del secador y elegir el cepillo adecuado, pueden contribuir a mantener un cabello con mejor aspecto y reducir el daño a largo plazo.

En base a El Universal/GDA