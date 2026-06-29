La explicación científica de por qué tu cuerpo frena la ovulación cuando detecta que estás bajo mucha presión

El estrés crónico se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la vida moderna y sus consecuencias van mucho más allá del bienestar emocional. Entre ellas, puede provocar alteraciones en el ciclo menstrual, afectar la ovulación e incluso repercutir en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Según información publicada por la revista 20 Minutos, la ginecóloga y sexóloga Mercedes Herrero, colaboradora de Intimina, explicó que el estrés crónico puede modificar el ciclo menstrual al alterar los mecanismos hormonales que controlan la ovulación. Como consecuencia, pueden aparecer retrasos en la menstruación, ciclos irregulares o incluso la ausencia temporal del período

¿Cómo afecta el estrés al ciclo menstrual?

Las presiones laborales, económicas y personales han incrementado los niveles de estrés en muchas mujeres. Esta situación no solo repercute en la salud mental, sino también en procesos biológicos fundamentales relacionados con la salud reproductiva.

Cuando el organismo permanece sometido a un estado de tensión constante, aumenta la producción de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Aunque esta sustancia es indispensable para responder a situaciones de peligro o presión, cuando sus niveles permanecen elevados durante mucho tiempo puede interferir con el equilibrio hormonal.

Mercedes Herrero recuerda que "cada cuerpo es diferente, pero lo habitual es que un ciclo menstrual dure entre 25 y 32 días". Cuando los retrasos o las irregularidades se repiten con frecuencia, pueden ser una señal de que algo está alterando el funcionamiento normal del organismo.

El exceso de cortisol puede alterar la ovulación

Mujer observa un test de embarazo. Foto: Freepik.

La especialista explica que, cuando el estrés deja de ser una situación puntual y se vuelve persistente, el organismo cambia sus prioridades fisiológicas. Según Herrero, cuando el cuerpo percibe una presión constante activa mecanismos destinados a conservar energía para afrontar esa situación. En ese contexto, la reproducción deja de ser considerada una función prioritaria y la ovulación puede retrasarse o incluso detenerse temporalmente. Como resultado, la fecha esperada de la menstruación puede modificarse y los ciclos volverse más largos o impredecibles.

Consecuencias del estrés sobre la salud femenina

Uno de los efectos más frecuentes del exceso de cortisol es la anovulación, es decir, la ausencia de liberación del óvulo durante el ciclo menstrual. También puede producirse una ovulación tardía, que prolonga la duración del ciclo y dificulta predecir la llegada de la menstruación. En los casos de estrés prolongado, algunas mujeres pueden desarrollar amenorrea, una condición caracterizada por la ausencia temporal de la menstruación.

La especialista advierte que esta situación puede generar consecuencias tanto a corto como a largo plazo, entre ellas:



Dificultades para quedar embarazada.

Mayor riesgo de problemas cardiovasculares.

Depresión y ansiedad.

Caída del cabello.

Acné.

El estrés también puede afectar la salud sexual

Además de alterar el ciclo menstrual, los altos niveles de cortisol pueden repercutir en la salud sexual femenina. Mercedes Herrero señala que el deseo sexual puede disminuir, reducirse el flujo sanguíneo hacia la zona genital y verse afectada la lubricación vaginal, factores que pueden modificar la respuesta sexual y reproductiva.

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar atención a los cambios persistentes en la menstruación, especialmente cuando coinciden con períodos de estrés intenso o prolongado, y consultar con un profesional de la salud para recibir una evaluación adecuada.