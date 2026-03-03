¿Tus canas se ven opacas o amarillentas? El remedio casero que equilibra el pH y fortalece tu pelo

En algunas personas, las canas aparecen a partir de los 30 años, aunque pueden surgir a cualquier edad, principalmente por factores genéticos. Cuando los llamados “hilos de plata” comienzan a hacerse visibles, no todos optan por teñirlos: muchos evitan los tintes porque el pelo canoso suele ser más frágil y propenso al quiebre.

En ese contexto, circula un remedio casero que combina vinagre de manzana y bicarbonato de sodio, una mezcla que promete mejorar el aspecto de las canas sin recurrir a productos químicos agresivos. Sin embargo, su uso requiere cuidado y moderación.

Mujer mirando su cabello Foto: Freepik.

El vinagre de manzana se utiliza desde hace años en rutinas de higiene y belleza por sus propiedades antimicrobianas. Su contenido de ácido acético ayuda a combatir bacterias y hongos, además de aportar antioxidantes, ácido málico y pectina, compuestos que favorecen la salud del cabello.

El ácido acético cumple un rol clave al equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que favorece una limpieza profunda de los folículos pilosos y puede estimular el crecimiento capilar. No obstante, la acidez del vinagre también implica riesgos: de acuerdo con la Hair Center of Turkey, su uso frecuente o sin diluir puede resecar el pelo, un efecto que se acentúa en el pelo con canas, haciéndolo más vulnerable al quiebre y la caída.

Vinagre de manzana. Foto: Pxhere.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es valorado por estilistas por su capacidad para limpiar impurezas, remover el exceso de sebo y ayudar a que las canas no adquieran tonos amarillentos o marrones. También tiene propiedades antisépticas, desodorantes y exfoliantes, lo que contribuye al equilibrio del cuero cabelludo.

Sin embargo, su uso excesivo puede eliminar los aceites naturales del pelo, provocando resequedad y debilitamiento. Además, al ser un polvo despigmentante, aplicado en zonas sin canas podría aclarar el cabello o generar manchas.

Antes de aplicar esta mezcla, los especialistas recomiendan no utilizar ninguno de los productos de manera directa sobre el cabello. Lo adecuado es diluirlos para reducir el riesgo de irritación, descamación o enrojecimiento del cuero cabelludo.

Materiales:



2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Agua

Procedimiento:

En un recipiente limpio, mezclar el vinagre de manzana con el bicarbonato de sodio. Revolver hasta obtener una pasta homogénea. Agregar un chorrito de agua para suavizar la textura, sin volverla líquida. Aplicar la mezcla únicamente sobre las canas, evitando el resto del cabello. Dejar actuar durante 40 minutos. Enjuagar muy bien con agua tibia y dejar secar al aire.

Usada con moderación, esta preparación puede ayudar a mantener las canas limpias y a prevenir cambios indeseados de color. Aun así, los expertos recomiendan probar primero en una pequeña zona y suspender su uso ante cualquier signo de irritación.

Con base en El Universal/GDA