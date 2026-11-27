Los gatos tienen una manera particular de demostrar afecto y vincularse con los humanos. Según el veterinario Manuel Manzano, insistir en acariciarlos, levantarlos o buscar de forma constante su atención puede provocar el efecto contrario al deseado y hacer que prefieran mantener distancia.

A diferencia de otras especies, los felinos no construyen sus lazos con las personas desde una relación de superioridad o dependencia, sino que las perciben como compañeros con quienes comparten un mismo entorno.

Por ese motivo, quienes intentan expresarles cariño mediante el contacto físico permanente no siempre logran ganarse su confianza. De acuerdo con lo difundido por el diario TN, Manzano sostiene que los gatos eligen acercarse a quienes respetan sus tiempos y les permiten decidir en qué momento recibir atención.

Por qué los gatos rechazan el exceso de contacto físico

Manzano explica que los felinos suelen sentirse más a gusto con personas que no invaden de manera continua su espacio. Si bien disfrutan de las muestras de afecto, necesitan conservar el control sobre cuándo y cómo se producen las interacciones.

Entre los comportamientos humanos que pueden resultarles incómodos se destacan:



Acariciarlos constantemente: insistir con el contacto físico puede llevar a que el animal pierda interés en acercarse.

insistir con el contacto físico puede llevar a que el animal pierda interés en acercarse. Levantarlos cuando no lo desean: muchos gatos no disfrutan que los alcen ni que los retengan a upa.

muchos gatos no disfrutan que los alcen ni que los retengan a upa. Perseguirlos para llamar su atención: buscarlos en momentos en los que procuran tranquilidad puede generar rechazo.

buscarlos en momentos en los que procuran tranquilidad puede generar rechazo. Ignorar sus señales: seguir acariciándolos cuando intentan irse termina afectando la confianza en el vínculo.

De todos modos, esto no implica que sean animales fríos o que no valoren la compañía humana. La clave pasa por permitirles iniciar y dar por terminado el contacto según sus propias ganas.

Foto: Pixnio.

Cómo identificar si un gato confía en una persona

Los felinos recurren a distintas conductas para dejar en claro que se sienten seguros junto a alguien. Entre las señales más habituales figuran:



Ronronear: suele darse en instancias de calma y cercanía.

suele darse en instancias de calma y cercanía. Frotar la cabeza contra la persona: funciona como una forma de marcado social a través de sus glándulas faciales.

funciona como una forma de marcado social a través de sus glándulas faciales. Amasar con las patas delanteras: es una conducta vinculada con estados de comodidad y bienestar.

es una conducta vinculada con estados de comodidad y bienestar. Dormir cerca: compartir los momentos de descanso refleja un alto grado de confianza.

compartir los momentos de descanso refleja un alto grado de confianza. Buscar compañía: acercarse por iniciativa propia y quedarse junto a alguien también expresa afinidad.

No obstante, el hecho de que un gato se acerque o se frote contra una persona no significa necesariamente que quiera recibir caricias prolongadas.

Imagen: Commons.

Qué hacer cuando el animal da por terminada la interacción

Una de las pautas centrales para una buena convivencia consiste en aprender a detectar el momento exacto en que el felino ya no quiere más contacto. Entre los gestos que conviene observar aparecen:



Alejarse o intentar irse del lugar.

Mover la cola de forma brusca.

Girar las orejas hacia los costados o hacia atrás.

Esquivar el contacto físico o modificar su postura corporal.

Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es suspender las caricias de inmediato y darle espacio. La confianza con un gato no se afianza por la insistencia en las demostraciones de afecto, sino por la capacidad de respetar sus límites y dejarle la libertad de acercarse cuando lo desee.

En base a El Tiempo/GDA