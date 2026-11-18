Los gatos tienen fama de ser animales independientes, pero ¿qué ocurre cuando se quedan solos en casa? ¿Extrañan a las personas con las que conviven o simplemente aprovechan la tranquilidad para dormir?

El veterinario Carlos Gutiérrez explicó cómo suelen reaccionar los felinos ante las ausencias de sus cuidadores y señaló que solo el 13 % presenta problemas relacionados con la separación.

Según el especialista, la mayoría de los gatos reconoce las rutinas de las personas con las que convive y entiende que sus salidas no son definitivas. Por eso, en lugar de interpretar cada ausencia como un abandono, suele aprovechar esos períodos para descansar y recorrer sus espacios habituales.

Gutiérrez planteó distintas explicaciones sobre cómo los felinos podrían interpretar las salidas de sus cuidadores. Una de ellas está relacionada con la búsqueda de alimento: los gatos podrían asociar la ausencia con la necesidad de conseguir comida, una actividad fundamental para su supervivencia en estado salvaje.

Otra posibilidad tiene que ver con su instinto territorial. Como dedican buena parte de su actividad a recorrer y vigilar sus espacios, podrían relacionar las ausencias prolongadas con tareas de vigilancia fuera del hogar. También podrían asociar las salidas con visitas al veterinario, especialmente cuando se trata de una de las pocas experiencias que tienen fuera de casa.

Sin embargo, para el especialista, la explicación más sencilla es que los gatos reconocen las rutinas de sus cuidadores y saben que regresarán.

Qué hacen los gatos cuando se quedan solos

De acuerdo con Gutiérrez, la mayoría de los felinos disminuye su nivel de actividad cuando las personas salen de casa y permanece tranquila hasta su regreso. Al encontrarse en un entorno conocido y seguro, puede dormir, relajarse y recorrer sus lugares habituales sin interrupciones.

No obstante, no todos los animales viven las ausencias de la misma manera. Alrededor del 13 % de los gatos puede presentar ansiedad por separación, una condición que afecta su comportamiento cuando no están acompañados.

Cómo reconocer si un gato tiene dificultades para estar solo

Existen algunas señales que pueden indicar que un gato no está gestionando bien los períodos sin compañía. Entre ellas se encuentran:

Maullidos excesivos: vocalizaciones frecuentes o prolongadas durante la ausencia de sus cuidadores.

Conductas destructivas: daños en muebles, objetos u otros elementos del hogar.

Cambios de comportamiento: alteraciones en sus hábitos habituales cuando permanece sin compañía.

Reconocer estas señales permite prestar atención a las necesidades del animal y consultar con un veterinario si los comportamientos persisten.

Foto: Wikimedia

Aunque muchos gatos toleran bien las ausencias, su independencia no significa que puedan permanecer sin supervisión durante períodos prolongados. Es importante que tengan agua fresca, alimento, un arenero limpio y un ambiente seguro, además de contar con una persona que pueda revisar su estado y atender sus necesidades.

Que un gato disfrute de la tranquilidad cuando está solo no significa que no necesite cuidados. Mantener condiciones adecuadas en el hogar es fundamental para su bienestar.

En base a El Tiempo/GDA