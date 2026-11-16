Qué cuidados necesitan los gatos en casa y cuáles son los mitos más comunes sobre su autonomía

Los gatos suelen ser vistos como animales que requieren poca atención. A diferencia de los perros, no necesitan salir a pasear todos los días y pueden pasar varias horas sin compañía. Sin embargo, esa capacidad de desenvolverse con cierta autonomía no significa que puedan cuidarse por sí mismos ni que sus necesidades sean menores.

Además de una alimentación equilibrada y controles veterinarios, los felinos necesitan espacios apropiados para descansar, jugar, explorar y desarrollar sus comportamientos naturales.

De acuerdo con información publicada por el diario TN, un estudio realizado entre 224 dueños y antiguos propietarios de mascotas identificó algunas creencias equivocadas sobre el cuidado de perros y gatos. Una de ellas es, precisamente, la idea de que los felinos requieren poco mantenimiento.

Que un gato pueda entretenerse durante un rato o permanecer solo en casa no significa que no necesite interacción ni estímulos. La falta de actividades y de condiciones ambientales adecuadas puede favorecer el aburrimiento, el estrés y los cambios de comportamiento.

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Aunque no requieren paseos diarios como los perros, sí necesitan oportunidades para jugar, explorar y expresar conductas propias de su especie. Los juguetes, los espacios en altura y los rascadores, por ejemplo, contribuyen a enriquecer su entorno y a mantenerlos activos. Para atender sus necesidades cotidianas, hay algunos aspectos que conviene incorporar a la rutina:



Alimentación: ofrecer una dieta equilibrada y adecuada a sus características, además de garantizar el acceso a agua fresca.

Estimulación: disponer de juguetes y espacios que les permitan jugar y explorar.

Rascadores: facilitar superficies apropiadas para que puedan arañar, una conducta natural de los felinos.

Descanso: proporcionar lugares tranquilos y seguros donde puedan dormir y refugiarse.

Higiene: mantener limpio el arenero.

Salud: realizar controles veterinarios periódicos y consultar ante cambios que puedan indicar un problema.

Arañar los muebles, esconderse o dejar de utilizar el arenero no son necesariamente simples mañas. Estas conductas pueden estar relacionadas con el entorno, el estrés o algún problema de salud. Por eso, observar el comportamiento habitual del animal es una parte importante de su cuidado. Si aparecen cambios repentinos o persistentes, lo recomendable es consultar con un veterinario para identificar qué puede estar ocurriendo.

Con base en El Tiempo/GDA