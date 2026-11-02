Entrenador canino sobre cómo recibir a un perro rescatado de la calle: "Rehabilito perros, adiestro personas"

Adoptar un perro que ha vivido en la calle es también asumir el desafío de acompañarlo en una etapa de adaptación. El animal llega a un entorno desconocido, con rutinas y estímulos diferentes, y sus experiencias anteriores pueden influir en la manera en que se relaciona con las personas y responde a determinadas situaciones.

Por eso, recibirlo requiere algo más que ofrecerle alimento y un lugar donde dormir. Según el entrenador canino César Millán, el cariño, la paciencia y la comprensión son fundamentales para que pueda sentirse seguro y comenzar a confiar en quienes lo rodean. "Rehabilito perros, adiestro personas", resaltó.

La incorporación de una mascota al hogar implica cambios para todos sus integrantes. En el caso de los perros rescatados, además, es posible que sus nuevos cuidadores desconozcan las condiciones en las que vivieron, por lo que resulta importante observar su comportamiento y respetar sus tiempos.

Millán sostiene que los perros que han vivido en la calle necesitan un ambiente seguro y un proceso de adaptación gradual. No todos reaccionan de la misma manera ante las personas, los sonidos, los espacios o las situaciones cotidianas. Por eso, recomienda prestar atención a las particularidades de cada animal, en lugar de esperar que se acostumbre rápidamente a su nueva vida.

La actitud de quienes lo reciben también es determinante. La confianza se construye a través de la convivencia, la estabilidad y el reconocimiento de sus necesidades. Un perro que acaba de llegar a una vivienda puede necesitar tiempo para familiarizarse con su nuevo entorno. Su respuesta dependerá de su temperamento, sus experiencias previas y las características de la convivencia.

Por eso, es conveniente evitar las comparaciones y no dar por sentado que todos los animales atravesarán el mismo proceso. Observar sus reacciones y permitir que se acerque a las personas y explore los espacios a su ritmo puede contribuir a que se sienta más seguro.

Perro callejero camina sobre una calle de tierra. Foto: Archivo El País.

Millán también señala que la convivencia entre perros y niños requiere supervisión adulta. Los responsables del hogar deben enseñarles a los menores cómo acercarse a los animales y relacionarse con ellos de manera respetuosa y segura.

Otro aspecto que destaca el entrenador es la importancia de evitar los prejuicios asociados a determinadas razas. A su entender, la conducta de cada perro y la responsabilidad de quienes están a su cargo son elementos fundamentales para evaluar cómo será la convivencia.

Además del afecto y la paciencia, la actividad física y mental cumple un papel importante en el bienestar de los perros. Una ficha informativa de PetMD, revisada por la veterinaria Barri J. Morrison, señala que estos animales pueden mostrar inteligencia y facilidad para aprender, aunque necesitan propuestas variadas que mantengan su atención.

Entre las conductas que pueden presentar se encuentra ladrar ante distintos estímulos o situaciones. Para favorecer una convivencia equilibrada, la estimulación física y mental forma parte de las recomendaciones, junto con una educación adaptada a las características de cada animal.

Recibir a un perro que vivió en la calle implica, en definitiva, comprender que la adaptación es un proceso y que no existe una fórmula idéntica para todos. La paciencia, un entorno estable, la observación de su comportamiento y la orientación de profesionales cuando sea necesaria pueden ayudar a construir una relación basada en la confianza.

Con base en El Tiempo/GDA