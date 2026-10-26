Cómo cuidar a tu perro y gato en Halloween: disfraces, estrés y alimentos prohibidos

Halloween puede ser una ocasión para disfrutar en compañía de las mascotas, pero no todas viven la celebración de la misma manera. Los disfraces, el movimiento de personas, los sonidos fuertes y la posibilidad de encontrar alimentos fuera de su dieta habitual pueden provocarles incomodidad o comprometer su salud.

Por eso, antes de sumar a perros y gatos a los festejos, es importante observar cómo reaccionan ante los estímulos y respetar sus necesidades. Rodrigo Forero Carrillo, director del Programa de Medicina Veterinaria de Uniagraria, destaca la importancia de reconocer las señales de malestar y saber cómo actuar ante una eventual urgencia.

Disfraces, ruidos y multitudes: cómo reconocer el malestar

Aunque algunos animales toleran las prendas sin inconvenientes, otros pueden sentirse incómodos al llevar algo sobre el cuerpo. Un disfraz que limita sus movimientos, les dificulta desplazarse o les genera una sensación extraña puede convertirse en una fuente de estrés.

Entre las señales a las que conviene prestar atención se encuentran el jadeo excesivo, los temblores, las vocalizaciones persistentes, las pupilas dilatadas y los intentos reiterados de quitarse la prenda. También es importante observar cualquier cambio inusual en su comportamiento.

Ante estos indicios, lo recomendable es retirar el disfraz y alejar al animal de la situación que le provoca malestar. No hay que asumir que una mascota está cómoda solo porque permanece quieta: su comportamiento debe evaluarse en conjunto.

Chocolate y otros dulces: por qué deben quedar fuera de su alcance

Las golosinas son protagonistas de Halloween, pero pueden representar un peligro para los animales domésticos. El chocolate, por ejemplo, contiene sustancias tóxicas para perros y gatos. También deben mantenerse alejados de productos con cafeína o alcohol.

Si un animal ingiere chocolate u otra sustancia potencialmente tóxica, es fundamental contactar de inmediato con un veterinario, incluso si todavía no presenta síntomas. Conviene conservar el envase del producto para facilitar la identificación de sus ingredientes y no intentar inducir el vómito ni administrar remedios caseros sin indicación profesional.

Los cuidados alimentarios no se limitan a la noche de Halloween. Compartir pequeñas porciones de queso, jamón o sobras de comida puede parecer un gesto inofensivo, pero los extras se acumulan y pueden desequilibrar la alimentación habitual.

Las preparaciones caseras también requieren precaución. Aunque ingredientes como el pollo, el arroz y las verduras pueden formar parte de algunas dietas, combinarlos no garantiza que el resultado aporte todos los nutrientes necesarios. Las necesidades varían según la especie, la edad y la etapa de la vida, por lo que una dieta casera debe formularse con orientación profesional.

Gato disfrazado. Foto: Magnific.

Claves para disfrutar Halloween de forma segura

Para compartir la celebración sin exponer a las mascotas a situaciones evitables, conviene tener presentes algunas medidas:



Respetar sus límites: no obligarlas a usar disfraces ni a participar en actividades que les provoquen miedo o incomodidad.

Observar su comportamiento: retirar cualquier prenda que genere malestar y ofrecerles un lugar tranquilo para descansar.

Mantener los alimentos peligrosos fuera de su alcance: guardar el chocolate, las golosinas, el alcohol y los productos con cafeína.

Controlar los premios: evitar las sobras y las porciones adicionales que puedan alterar su dieta.

Consultar ante una urgencia: si existe sospecha de intoxicación o aparecen señales preocupantes, buscar atención veterinaria sin demora.

La mejor manera de incluir a una mascota en Halloween no consiste en hacer que participe de todas las actividades, sino en adaptar la celebración a sus necesidades. Respetar sus señales, cuidar su alimentación y garantizarle un entorno seguro permitirá que la fecha transcurra con menos riesgos para todos.

Con base en El Tiempo/GDA