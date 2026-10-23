Cómo saber si tu gato te quiere: esta es la señal de que tu mascota encontró paz a tu lado

Quienes conviven con gatos suelen buscar distintas maneras de demostrarles cariño: acariciarlos, abrazarlos o acercarles la cara para darles un beso. Sin embargo, los felinos tienen su propio lenguaje para expresar afecto, y algunas de sus señales más significativas son tan sutiles que pueden pasar inadvertidas.

Una de ellas es el llamado beso felino: un parpadeo lento que los gatos realizan cuando miran a una persona y cierran los ojos suavemente antes de volver a abrirlos. Aunque no implica contacto físico, este gesto puede ser una señal de tranquilidad y confianza hacia quien tienen enfrente.

Comprender este tipo de comunicación ayuda a interpretar mejor las necesidades de las mascotas y a construir una convivencia más respetuosa. Porque, cuando se trata de fortalecer el vínculo con un animal, no siempre hace falta acercarse más: a veces, basta con aprender a reconocer sus señales.

A diferencia de los humanos, que suelen expresar cariño mediante abrazos y besos, los gatos se comunican a través de movimientos corporales, posturas y señales visuales. Entre ellas, el parpadeo lento ocupa un lugar particular. Cuando un gato mira a su cuidador, entrecierra los ojos y los cierra despacio, puede estar transmitiendo que se siente cómodo y seguro en su presencia. En un animal que necesita evaluar constantemente su entorno, relajar la mirada puede ser una señal de que no percibe una amenaza inmediata.

De todos modos, es importante interpretar el lenguaje corporal en su conjunto. Un parpadeo aislado no permite conocer con certeza qué siente un animal, por lo que conviene observar también su postura, sus orejas, su cola y el contexto en el que se produce la conducta.

Gato descansa relajado con su dueña. Foto: Freepik.

¿Cómo responder al beso felino? Si un gato mira a una persona y parpadea lentamente, una forma sencilla de responder es imitar el gesto sin invadir su espacio. Los especialistas en comportamiento animal recomiendan mantener una expresión relajada, mirarlo suavemente y cerrar los ojos despacio antes de volver a abrirlos. Esta respuesta puede favorecer una interacción tranquila, sin necesidad de tocar al animal ni exigirle contacto físico.

También es importante evitar los abrazos forzados o los besos directamente en la cara si el gato no los disfruta. Aunque algunas mascotas toleran estas demostraciones de afecto, otras pueden sentirse incómodas o amenazadas. Que un animal no busque ese tipo de contacto no significa que no tenga un vínculo con su cuidador: puede expresar confianza de otras maneras.

Cuando el gato se acerca por iniciativa propia, conviene permitirle decidir cómo y durante cuánto tiempo desea interactuar. Algunos disfrutan de las caricias debajo de la barbilla o en las mejillas; otros prefieren permanecer cerca sin que los toquen.

Aprender a reconocer las señales de los gatos permite evitar malentendidos y reducir situaciones que les generen estrés. En lugar de interpretar su comportamiento desde las formas humanas de expresar cariño, es útil observar qué interacciones buscan, cuáles aceptan y ante cuáles se alejan. Darles la posibilidad de acercarse por voluntad propia, respetar sus límites y prestar atención a sus reacciones contribuye a crear un entorno en el que puedan sentirse seguros.

Con base en El Tiempo/GDA