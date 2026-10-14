Mascotas: qué significa que los gatos se acerquen a una persona con la cola levantada

Los gatos se comunican a través de movimientos, posturas y hábitos cotidianos que pueden ayudar a comprender cómo se sienten y qué grado de confianza tienen con las personas con las que conviven.

Observar esas señales también permite advertir cambios en su comportamiento.

Una de las señales más claras aparece en la cola. Según el veterinario Carlos Gutiérrez, cuando un gato se acerca con la cola levantada suele mostrar una actitud amistosa. «Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte», explica. Si la punta se curva y adopta una forma similar a un signo de interrogación, puede expresar curiosidad e interés por el entorno.

El descanso también puede ser una señal de confianza. Algunos gatos eligen dormir cerca de sus cuidadores o amasar una manta a su lado. Estas conductas pueden indicar que se sienten cómodos, aunque cada animal tiene sus propias preferencias y no todos buscan el mismo grado de cercanía.

Foto: Pixnio.

Por eso, es importante conocer la personalidad y los hábitos de cada felino. Algunos buscan caricias y compañía con frecuencia, mientras que otros prefieren mantener cierta distancia. Esa diferencia, por sí sola, no significa que exista un problema de comportamiento.

También conviene prestar atención a los cambios repentinos. Si un gato deja de jugar, explorar o acercarse a las personas como lo hacía habitualmente, es recomendable observar qué sucede y considerar una consulta veterinaria.

Por último, episodios breves de carreras y saltos intensos por la casa, conocidos como zoomies, pueden formar parte de su comportamiento habitual. La clave es conocer las rutinas del animal para distinguir sus conductas normales de aquellos cambios que merecen atención.

En base a El Tiempo/GDA