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El País Manada

Manada: el nuevo espacio de El País junto a expertos para entender y cuidar a perros y gatos

Un ciclo con expertos en veterinaria, comportamiento y nutrición que nos brinda herramientas prácticas para entender a los verdaderos protagonistas del hogar: perros y gatos

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Valentina Schwedt
07/10/2026, 15:31
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Más que animales de compañía, perros y gatos se han convertido en miembros fundamentales de nuestras familias. Para dar respuesta a las dudas cotidianas sobre su cuidado, bienestar y salud, nace Manada, un ciclo de entrevistas conducido por la periodista Valentina Schwedt y encabezado por distintos especialistas.

En los últimos años, la forma en que convivimos con los animales en el hogar cambió de manera radical. Hoy nos preocupamos por su bienestar emocional, su nutrición, su lenguaje corporal y cómo brindarles un entorno seguro y equilibrado. Entender sus necesidades reales se ha vuelto una prioridad.

Susie Elberce
La periodista Valentina Schwedt en entrevista con Susie Elberce en el rodaje de "Manada"Foto: El País
Foto: El País

En este escenario surge Manada, un espacio pensado para acompañar a los tutores en este proceso de aprendizaje continuo, abordando en cada episodio un tema concreto del día a día, derribando mitos y ofreciendo herramientas prácticas de la mano de expertos en veterinaria, etología, comportamiento animal y nutrición.

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